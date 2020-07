¿Qué pasó?

Tras la aprobación el proyecto de ley que permite el retiro anticipado de fondos de pensión, el departamento de estudios del banco Scotiabank realizó un análiss exhaustivo respecto a las repercusiones que podría tener, en caso de convertirse en ley.

Para esto, los expertos del banco se pusieron en dos escenarios posibles: Que todos los afiliados al sistema retiren el máximo que le permita la eventual ley, o, en cambio, que sean solo los trabajadores desempleados los que accedan al retiro de fondos.

Escenario 1: Todos sacan el máximo posible

Frente a un escenario en el que todos los cotizantes extraigan el monto máximo que les permita la ley o el saldo de sus cuentas, los expertos señalan que esto implicaría un retiro de recursos del sistema por cerca de 38.200 millones de dólares.

A modo de contexto, los elaboradores del documento expusieron que según cifras de la Superintendencia de Pensiones, los afiliados más jóvenes efectivamente prefieren mantener sus recursos en fondos más riesgosos (A y B), los mayores de 45 y menores de 60 años se mantienen en el fondo balanceado (C) y los adultos mayores convergen a fondos conservadores (D y E).

Dada la estructura etaria de los afiliados y los saldos promedio que mantienen en sus cuentas individuales, el 31% de los afiliados retiraría el total de sus fondos, 40% retiraría el mínimo ($1 millón), 21% retiraría el 10% de sus fondos y el 7% retiraría el máximo de $4 millones.

En un desgloce según el tipo de fondo, los expertos estiman que se retirarían cerca de US$3.000 millones del fondo A, $US 8.000 millones del B, US$ 14.400 millones. del C, $US 8.800 millones del D y $US 3.800 millones del E.

Escenario 2: Solo los desempleados

En el caso de que el proyecto sea modificado y solo los cotizantes desempleados puedan acceder al retiro parcial de fondos previsionales, según datos del INE, serían 2.3 millones de personas las que podrían extraer dinero de sus cuentas.

Considerando lo anterior, además de factores como la estructura etaria y los saldos en las cuentas, los expertos estiman un retiro de recursos del sistema de US$ 8.300 millones.

Según el tipo de fondo, el documento consigna que se retirarían cerca de US$400 millones del fondo A, US$ 1.500 millones del B, US$ 2.300 millones. del C, US$ 3.200 millones del D y US$ 900 millones del E.

Impacto en el mercado financiera

Respecto a lo que conllevaría una ley de este tipo en el mercado, los expertos señalan que "considerando los dos escenarios descritos anteriormente, estimamos una liquidación de dólares en el mercado local entre US$ 3.500 millones y US$ 17.600 millones, mitigado por aproximadamente 10% de compra forward".

Tras esto, añaden que "dada la alta participación de las AFP y el acotado tamaño del mercado accionario local, prevemos que las AFP privilegiarían liquidar acciones en el exterior y no de empresas locales. Esto permitiría que el flujo vendedor lo observemos principalmente a través de liquidación de dólares en el mercado local y no con venta de acciones locales".

Revisa el documento completo:

