Tras la muerte de 20 trabajadores de ferias libres en Lo Espejo debido al coronavirus, el municipio de la comuna ordenó el cierre inmediato de todos los puestos por un plazo de 14 días.

Según cifras del Ministerio de Salud, Lo Espejo registra hasta ahora 3.636 casos de contagios, otros 317 que siguen activos y 135 fallecimientos.

La preocupación aumenta si se considera los contagios que se han detectado en la feria durante los recientes días: "La última vez que controlamos, teníamos alrededor de 67 personas, quienes fueron encontrados estando en la feria o comprando", señaló Paloma Duarte, del Departamento de Salud municipal.

La muerte de una feriante

Entre los 135 decesos registrados está la muerte de Francisca Miranda Bascuñán, quien durante 30 años salía a la calle para vender sándwich y café a los cientos de feriantes de la Población José María Caro de la comuna.

La tradición acabó cuando fue detectado con Covid-19: "Mi mamá falleció por exponerse. Tuvo una neumonía y se contagió con el virus. Yo he estado apoyando a mi papá, pero para mí y mis hermanos es difícil. Mi mamá era un pilar fundamental en nuestra familia", señaló Irma González, hija de la fallecida.

Para esta familia, el cierre de la feria representa un gran problema, ya que es la única fuente de ingreso que poseen en medio de la pandemia.

"Nos arriesgamos por nuestra familia, pero no sabemos cómo vamos a llegar después. No sabemos si estamos contagiados, hay que arriesgarse porque no hay otra forma", agregó.

Medidas municipales no convencen

Además del cierre de los comercios, el municipio anunció una campaña para realizar exámenes PCR a los feriantes, lo que no convence a la Confederación de Ferias Libres, puesto que manifestan que no servirán de mucho si los compradores no respetan las medidas sanitarias.

"Seguimos insistiendo en que vayan a las ferias libres a tomarnos la temperatura y los chequeos provisorios, porque ahí se podrá ver el avance o el retroceso del contagio", indicó Froilán Torres, presidente del organismo.

Incertidumbre entre los feriantes

Mientras algunos están tratando de reinventarse para generar recursos, otros trabajadores dicen estar complicados con el cierre decretado por la municipalidad.

"Toda mi familia depende de la feria. Si no hay feria no tenemos qué comer, entonces debemos ahorrar para poder tener algo", dijo Soledad Vásquez, feriante de la comuna.

Así, Lo Espejo se suma a Puente Alto y Recoleta, que también ordenaron el cierre de las ferias libres debido a la emergencia sanitaria.

