¿Qué pasó?

En el marco del balance diario por el coronavirus, este martes el Ministerio de Salud presentó un protocolo para que los padres, madres o tutores respectivos, puedan acompañar a los menores de edad que están hospitalizados producto de la enfermedad.

Ministerio de Salud presenta protocolo que permite que padre o madre, o tutor, acompañe a un menor de edad hospitalizado https://t.co/n2H9GzAfe4 — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 7, 2020

¿Qué dijeron las autoridades?

El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló que si bien la literatura mundial indicaba que el Covid-19 era una enfermedad que afectaba principalmente a los adultos, se ha podido constatar que la pandemia también afecta a la infancia.

Al respecto, la jefa de División de Prevención y Control de Enfermedades (Diprece), doctora Silvia Santander, afirmó que: "es evidente que iniciamos el proceso de pandemia con un foco puesto en personas mayores y en población adulta, que era la población que estaba siendo afectada, y pusimos un importante esfuerzo también en abordar el tema en las personas con enfermedades crónicas".

"Sin embargo, al pasar del tiempo nos hemos dado cuenta que la infancia, niños, niñas y adolescentes, también están siendo afectados. De esta forma, nos hemos hecho cargo y hemos diseñado por lo menos tres protocolos en este momento para el abordaje de niños, niñas y adolescentes que están en situación de hospitalización, considerando en particular a los que consideramos tienen necesidades especiales", agregó.

Los protocolos

Santander, sostuvo que: "el gran aporte en este último periodo con los tres protocolos que tenemos, es que vamos a considerar la persona acompañante para el individuo hospitalizado ya sea su madre, su padre o un cuidador".

"Esto es muy importante en especial para los que requieren acompañamiento por situación de discapacidad o por necesidades especiales", añadió.

"Aparte de este protocolo, existen dos adicionales para la infancia y adolescencia: un protocolo para los niños con condición de trastorno de espectro autista y otro para el síndrome multisistémico, es decir, la infancia está en nuestra hoja de ruta en este momento", concluyó

Mejoría de 23 días

Por otra parte, el ministro Paris destacó "una mejoría que ya cumple 23 días, continuamos con cifras esperanzadoras", en cuando a los casos nuevos de contagio a nivel nacional.

También señaló que se podía ver en la Región Metropolitana una caída en el número de casos confirmados y en su promedio semanal. "Ambas cifras obviamente son buenas noticias, sin embargo, no significa que podemos bajar los brazos, no significa que debemos abandonar la lucha, no significa que no sigamos cumpliendo con las medidas sanitarias, distanciamiento, aislamiento, respeto a la cuarentena, respetar el toque de queda, lavado de manos frecuente", recalcó.

