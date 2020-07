¿Qué pasó?

Durante la jornada de este domingo, el Presidente Sebastián Piñera hizo oficial el anuncio de un plan económico de apoyo a la clase media, en el marco de la crisis sanitaria y económica por coronavirus.

En concreto, el paquete de iniciativas se resume en cuatro pilares: Créditos blandos para la clase media, postergación del pago de los dividendos hipotecarios, ampliación del subsidio para arriendos y ampliación de los créditos con aval del Estado (CAE).

A pocas horas del anuncio del Ejecutivo, varias figuras de la política chilena, principalmente de sectores opositores, expresaron sus críticas al plan, acusando que este es insuficiente y que está basado en dar más deuda a los hogares de ingresos medios, precisamente uno de los problemas más agudos que adolece este segmento de la población.

Algunas de las reacciones

Por ejemplo, el senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier, manifestó a través de Twitter que "el 18 de octubre, buena parte de quienes salieron a la calle eran clase media ahogada por las deudas. ¿Qué solución les ofrece Sebastián Piñera en su Plan Protección Clase Media para enfrentar la pandemia? Más deudas. En San Damián, no lo vieron venir y seguirán sin verlo venir".

El 18 de octubre, buena parte de quienes salieron a la calle eran clase media ahogada por las deudas. ¿Qué solución les ofrece @sebastianpinera en su Plan #ProtecciónClaseMedia para enfrentar la pandemia? Más deudas. En San Damián, no lo vieron venir y seguirán sin verlo venir. https://t.co/F7moNjiIjZ — Alejandro Guillier (@guillier) July 5, 2020

Por su parte, el diputado de Convergencia Social Diego Ibáñez, tuiteó: "Perdón, pero la #ProtecciónClaseMedia es más deuda y más CAE para los estudiantes. Es la misma receta que nos llevó al estallido.. que los trabajadores paguen la crisis en cuotas. ¿No que el problema de la Clase Media era justamente la deuda?".

Perdón, pero la #ProtecciónClaseMedia es más deuda y más CAE para los estudiantes. Es la misma receta que nos llevó al estallido.. que los trabajadores paguen la crisis en cuotas. ¿No q el problema de la Clase Media era justamente la deuda? 😓 — Diego Ibáñez Cotroneo #Apruebo (@diego_ibanezc) July 5, 2020

La senadora DC, Ximena Rincón, en tanto, destacó que "en Chile, 75% de los hogares ya está endeudado, 85% de los mayores de 18 años, en igual condición, 5 millones de personas se encuentran morosos y el plan Protección Clase Media es endeudar aun más. Presidente Sebastián Piñera, patrocine nuestro proyecto de Retiro de Fondos Previsionales".

En chile 75% de los hogares ya esta endeudado, 85% de los mayores de 18 años, en igual condición, 5 mill. de personas se encuentran morosos y el plan #protecciónclasemedia es endeudar aun más. Presidente @sebastianpinera patrocine nuestro proyecto de #RetiroFondosPrevisionales pic.twitter.com/UPQMw2bC9B — Ximena Rincón (@ximerincon) July 6, 2020

El diputado de Revolución Democrática Pablo Vidal, a través de la misma red social, escribió: "En Chile no existe una clase “media”, es una clase sobreendeudada que también necesita apoyo ¿Y Qué le ofrece el Gobierno para “apoyarla”? Más deudas. Después no nos sorprendamos por los niveles de ansiedad, stress, trastornos del sueño, desórdenes alimenticios, etc".

En Chile no existe una clase “media”, es una clase sobreendeudada que también necesita apoyo ¿Y Qué le ofrece el Gobierno para “apoyarla”? Más deudas. 😩



Después no nos sorprendamos por los niveles de ansiedad, stress, trastornos del sueño, desórdenes alimenticios, etc. — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) July 5, 2020

El diputado DC Matías Walker, en tanto, en su calidad de presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara, señaló que "antes que endeudar más a la clase media debemos permitirle en circunstancias excepcionales disponer de parte de su propio patrimonio. Mañana (hoy lunes) tenemos discusión y votación de proyecto que permite retiro de fondos previsionales donde escucharemos a un variado espectro de expositores(as)".

Antes que endeudar más a la clase media debemos permitirle en circunstancias excepcionales disponer de parte de su propio patrimonio. Mañana tenemos discusión y votación de proyecto que permite #retirofondosprevisionales donde escucharemos a un variado espectro de expositores(as) pic.twitter.com/Ex0k08oaBl — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) July 5, 2020

Otra parlamentaria que manifestó críticas al anuncio del Ejecutivo fue la diputada del PC Camila Vallejo, quien expresó que "la 'solución' de Piñera; CRÉDITOS Y MÁS CRÉDITOS. Más deudas para una clase media ahogada en deudas...esto no es un apoyo, es una agresión! Ahora condenando a más estudiantes al CAE mientras le niegan postulación a becas y gratuidad. No lo vimos venir?".

La "solución" de Piñera; CRÉDITOS Y MÁS CRÉDITOS. Más deudas para una clase media ahogada en deudas...esto no es un apoyo, es una agresión! Ahora condenando a más estudiantes al CAE mientras le niegan postulación a becas y gratuidad 😤 #nolovimosvenir ? https://t.co/oE3yjEug1h — Camila Vallejo Dowling #APRUEBO (@camila_vallejo) July 5, 2020

También desde el Partido Comunista, el diputado Daniel Núñez sostuvo: "Piñera le ofrece a la Clase Media más endeudamiento. Mientras que si un trabajador@ saca 3 o 4 millones de la AFP, resuelve de inmediato su situación sin endeudamiento. Apoyaré el retiro de Fondos de las AFP, sin pérdida para futura pensión!!!!!!!!".

Piñera le ofrece a la Clase Media más endeudamiento. Mientras que si un trabajador@ saca 3 o 4 millones de la AFP, resuelve de inmediato su situación sin endeudamiento. Apoyaré el retiro de Fondos de las AFP, sin pérdida para futura pensión!!!!!!!! — Daniel Nuñez A. (@daniel_nunez_a) July 5, 2020

Ver cobertura completa