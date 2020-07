¿Qué pasó?

La Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF) del Vaticano envió a la congregación de los Sagrados Corazones el resultado de sus investigaciones por las denuncias de abuso presentada contra los sacerdotes Gerardo Joannon Rivera y Juan Andrés Peretiatkowicz, y contra el fallecido Jorge Prieto Vial.

¿Qué informó sobre Joannon?

En el documento se expuso que "a la vista de los resultados de la Investigación Previa realizada, y habiendo examinado todos los antecedentes, ‘se ha alcanzado la certeza moral sólo del escándalo provocado por el reo entre los fieles por los comportamientos graves con mujeres adultas’, dado lo cual el acusado será amonestado, imponiéndole mediante precepto penal por 5 años la limitación del ejercicio público del ministerio sacerdotal y la obligación de residir en la enfermería de la casa provincial. Además, se solicita una vigilancia atenta sobre el futuro comportamiento del religioso"

"De esta manera, la acusación respecto de abuso sexual contra una menor de edad fue desestimada, al no contar con los suficientes elementos de convicción", agregó.

¿Qué había determinado la investigación de los SSCC?

La denuncia ya había sido desestimada por la congreagación en diciembre pasado. En el informe, concluyó que “no se logró llegar a un convencimiento de verosimilitud de la denuncia de violación, al no acreditar aspectos relevantes del relato, así como de los actos de connotación sexual descritos, no coincidiendo con el modo y costumbres de proceder en el acompañamiento pastoral de niñas del ciclo básico, el que era realizado por otros dos sacerdotes de manera habitual.

“No obstante las conclusiones de estas investigaciones, la Congregación de los SS.CC. en Chile, espera que se esclarezcan estas denuncias presentadas ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, prestando toda su colaboración en dicho proceso”, agregó.

La denuncia

Carolina Marín acusó este año a Joannon por abusos iniciados cuando ella tenía ocho años y que se extendieron hasta los 12. Relató que los episodios comenzaron cuando cursaba tercero básico en el colegio de los Sagrados Corazones de la comuna de Providencia, cuando el sacerdote se convirtió en su guía espiritual para cumplir con la primera comunión.

En ese contexto, se reunían en grupo y una vez a la semana mantenían un encuentro personal en una sala contigua a la capilla. “Al principio era muy afectuoso conmigo, era dulce con sus palabras, me tomaba de la mano. Cuando estábamos en la salita, siempre estábamos cara a cara y él se inclinaba hacia mí y me acariciaba las piernas”, indicó Carolina.

También señaló que el sacerdote le solicitó que no usara panties, ya que Dios la había hecho fuerte para soportar el frío, a lo que ella hizo caso: "De las caricias a mis piernas pasó a la entrepierna (?), a susurrarme al oído que era nuestro secreto y que mi silencio era muestra de mi gran amor (?) con Dios, que me iba a recibir con mayor felicidad cuando comulgara con él (?). Un día su mano subió a mi vagina".

Carolina fue obligada a masturbarlo y a realizarle sexo oral, bajo el argumento de ser actos que la acercaban a la santidad, según el cura. Además, habría intentado violarla. Un día decidió contarle lo sucedido a su abuela, sin embargo, ella hizo oídos sordos y la obligó a confesarse con el mismo Joannon.

¿Qué concluyó sobre Peretiatkowicz y Prieto Vial?

El Vaticano informó sobre Peretiatkowicz que, "habiendo tomado nota de la documentación recibida y considerando el precario estado de salud del sacerdote ha decidido archivar el caso", mantiendo así lo resuelto en la investigación previa.

Respecto a Prieto Vial, la congregación sobreseyó el caso al considerar que no habían antecedentes que permitieran establecer la culpabilidad del religioso.

Por parte del Vaticano, la entidad concluyó: "No es posible juzgar a quien ya es difunto. Los muertos no pueden defenderse ni afrontar eventuales penas. Por esto la Congregación para la Doctrina de la Fe no asumirá el caso"