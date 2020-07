¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias, la decana de la facultad de ciencias médicas de la Universidad de Santiago (Usach) y exministra de Salud, Helia Molina, analizó el estado de la pandemia de coronavirus en Chile tras la entrega de un nuevo balance por parte del Minsal.

¿Qué dijo Molina?

Respecto a si las estadísticas actuales de contagios y decesos pueden conducir a un desconfinamiento, la doctora señaló que “es absolutamente adecuado el mensaje del ministro (Paris) en términos de no ser triunfalista”.

“Si bien hemos estado en cifras relativamente constantes, son cifras muy altas. Casi 4.000 positivos diarios es un número altísimo, y la verdad es que para recién pensar en levantar cuarentenas hay que tener 21 días sucesivos de baja permanente de los casos. Hay que tener el índice de positividad de PCR bajo el 10%, ojalá el 5%”, indicó la profesional.

"No estamos en una posición positiva"

“También hay que tener mucho más estabilizado el tema de cómo trazar los contactos y aislar. Hay lugares para aislar, pero la logística no siempre funciona perfectamente. Me parece también que todavía no se agregan las cifras de muertes que no tienen PCR positivo, pero sí cuadro clínico compatible (...), y con eso se estaría llegando a cerca de 10 mil muertos”, agregó.

La exministra complementó la idea manifestando que “no se trata de ser fatídicos ni trágicos, sino que entender que no estamos en una posición positiva. Estamos en un momento muy complejo de la pandemia, con una letalidad bastante importante”.

¿Regreso a la normalidad?

Molina, además, se refirió a las medidas que se deberían tomar una vez que se inicie el desconfinamiento, para evitar rebrotes de la enfermedad.

“Terminar con una cuarentena no significa volver a la normalidad. Alcanzar lo que nosotros consideramos normalidad, que es hacer lo que queramos, ir donde queramos, no usar mascarilla, eso va a demorar mucho, porque si se levantan las cuarentenas se van a tener que seguir manteniendo todas las medidas precautorias”, expresó.

“Las personas vamos a tener que seguir usando mascarilla en los lugares públicos y donde haya gente, vamos a tener que seguir manteniendo la distancia social, aunque se reabran ciertas actividades como restaurantes, estadios. No va a poder ser igual a siempre”, concluyó.

