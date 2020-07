¿Qué pasó?

Impotencia, rabia y mucha decepción, así se sienten hoy los vecinos de Renca, luego de que unos sujetos robaran toda la comida y el gas con el que cocinaban las ollas comunes para un centro que ayuda a más de 200 familias vulnerables de la zona.

Durante la madrugada, los individuos ingresaron por la ventana del centro, ubicado en Bucalemu 5673, en la Población Norte Grande con Playa Blanca, llevándose no solo la comida y el gas, sino también, el poco dinero que habían podido recolectar junto a otros vecinos.

“Es impotencia porque ya todos los recursos que teníamos, no los podemos ocupar. Hoy día no tenemos nada y eso da rabia, mucha rabia, da pena porque hay gente que está sin trabajo, que lo único que tiene es la olla común. Se robaron el gas, lo que donaron los vecinas, las pequeñas donaciones, moneditas, se las robaron. Da rabia, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanta inconsciencia?, esto es una ayuda que se le está dando a las personas que no tienen para comer”, relató Gisela Gamboa, coordinadora de esta olla común de Renca.

No se darán por vencidos

A pesar del robo que sufrieron los vecinos, los encargados de esta olla solidaria pidieron a través de las pantallas del matinal de Mega, Mucho Gusto, donaciones que permitan continuar con esta labor que es vital para muchas personas de la comuna.

“No estamos pidiendo dinero, estamos pidiendo donaciones para seguir con las ollas comunes”, dijo Gisela, quien además enfatizó que lo único que buscan es colaborar en medio de la crisis nacional, que ha dejado sin empleo a muchas familias que ahora no tienen qué comer.

Las donaciones comenzaron a generarse

A través del mismo matinal comenzaron a contactar los animadores para iniciar con las donaciones. Una alegría que embargó a las organizadoras de esta ayuda, quienes estaban preocupadas por el alimento no solo de hoy sino también, de los próximos días.

Asimismo, quiso agradecer a los vecinos quienes los alientan a seguir adelante, a pesar de las duras circunstancias: “Gracias a los vecinos podemos seguir adelante, lamentablemente pasó lo que pasó con esta gente que no es buena, pero seguiremos adelante”; enfatizó.

Esta ayuda solidaria no planea terminar una vez que el confinamiento a nivel nacional finalice, porque para las coordinadoras, la crisis se afianzará mucho más tras la emergencia sanitaria: “Nosotros tenemos pensado que la olla común no va a parar, porque va haber mucha gente sin trabajo, no nos olvidemos que se detienen la pandemia y vamos a tener que seguir haciendo ollas comunes”, dijo.

