¿Qué pasó?

Este martes, el Consejo de Alta Dirección Pública (CADP) entregó el detalle de las rebajas a las dietas parlamentarias y a las remuneraciones de otras autoridades del Estado, tal como lo indica ley promulgada por el Presidente Sebastián Piñera en mayo.

Con respecto a los diputados, senadores y ministros, que según la Constitución deben ganar lo mismo, el porcentaje de reducción de su sueldo fue definido en un 25%, pasando de $9.349.853 a $7.012.390.

Autoridades políticas

En paralelo, pese a que tenía 60 días más de plazo para esto, el CADP, definió los porcentajes en que se contraerán las remuneraciones del Presidente de la República; subsecretarios; intendentes y gobernadores provinciales; los gobernadores regionales; delegados presidenciales regionales y provinciales cuando asuman en sus cargos, y secretarios regionales ministeriales, los cuales verán reducidos sus salarios en un 10%.

La rebaja de 10% a las autoridades políticas consideró que las mismas tienen responsabilidades considerables; que son cargos esenciales para el funcionamiento de instituciones complejas; que no cuentan con referencias comparativas en el sector privado; que sus actuales remuneraciones no difieren especialmente de lo que se paga en otros lugares del mundo a quienes cumplen las mismas funciones, y a que no se debía afectar la independencia de los ocupantes de dichos cargos.

Cargos de exclusiva confianza

En paralelo, con respecto a los funcionarios de exclusiva confianza del Presidente de la República, la rebaja salarial fue de un 1%.

Con respecto a estos últimos, el consejo manifestó que se trata de cargos fundamentalmente técnicos de gerencia publica, pero muy diversos en su naturaleza, regulaciones, roles, responsabilidades y contextos de desempeño, respecto de los cuales el Estado compite en atracción y retención con el sector privado, bajo criterios de mercado.

En este sentido, añaden, rebajar sus remuneraciones es una tarea de tal envergadura y complejidad que demanda un análisis técnico especializado, de largo aliento, imposible de abordar adecuadamente dentro del plazo señalado por la ley en su artículo transitorio, pero razonable en el régimen permanente que corresponderá conducir a la comisión externa.

Duración

Con respecto a la duración de las reducciones, el CADP indica que esta rebaja es transitoria, se efectúa por una única vez y regirá hasta que la comisión a cargo de fijar las remuneraciones permanentes cumpla por primera vez su labor.

Revisa el detalle de las rebajas en las remuneraciones