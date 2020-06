¿Qué pasó?

Este domingo, tras efectuar un nuevo balance sobre la pandemia de coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, fue consultado por las cifras de contagiados y fallecidos que se detallaron en el último informe epidemiológico, las que difieren de las comunicadas durante esta jornada en la actualización diaria.

Para ejemplificar, hoy se reportaron 242.355 casos de contagios confirmados, pero en el informe semanal se contabilizaron 250.919, entre los que se incluyen “casos confirmados no notificados”.

Una situación similar ocurre con las personas fallecidas, que en esta jornada se informó son 4.479, aunque en el informe epidemiológico se cuentan 7.144 al considerar los “casos sospechosos” de haber sido por COVID-19.

¿Qué dijo Paris?

Frente a esta situación, el ministro explicó que “no hay ninguna confusión. La respuesta es muy clara, las cifras son dos. Son cifras de pacientes que han tenido un certificado de defunción con la palabra ‘coronavirus’, ‘COVID-19’ o algo relacionado con la infección, más una PCR positiva. Esos son los confirmados”.

“Además de eso, para aumentar la transparencia, para comparar con responsabilidad con otros países, nosotros hemos agregado los casos que se llaman probables, que han costado muchísimo de recolectar”, añadió la autoridad sanitaria.

“La cifra que dimos ayer no es la cifra del día, es una cifra que revela la presencia de estos casos durante todo el periodo de la pandemia, pero se agregaron ayer justamente para hacer más transparente nuestra información”, detalló.

"No es una confusión"

Paris, además, manifestó que comunicar estas dos estadísticas “contrasta profundamente con otros países, que recién están dando esas cifras, más aún, la están entregando gracias a que la Justicia o algunos organismos de la sociedad civil están obligando a esos gobiernos extranjeros a entregar las cifras”.

“Nosotros nos hemos adelantado, las vamos a entregar todas las semanas, una vez por semana. Y quiero diferenciar claramente que vamos a seguir entregando las cifra que, en nuestra metodología, fijamos como la mejor: Registro Civil más COVID-19 positivo certificado por un laboratorio”, agregó.

“Repito una vez más, además de eso, una vez por semana, vamos a entregar los casos probables que no tienen examen positivo. Esos exámenes probables pueden aumentar o pueden disminuir, si logramos encontrar o no el resultado del examen. Eso creo que no es una confusión, es todo lo contrario, es aclarar ante la opinión pública la manera en que estamos informando”, cerró el ministro.

Coronavirus 242.355 contagiados 4.479 fallecidos 37.307 activos Información corresponde al reporte del domingo 21 de junio y contabiliza casos hasta las 21:00 horas del sábado 20 de junio. Región Totales Casos nuevos totales Nuevos con síntomas Nuevos sin síntomas Fallecidos Arica y Parinacota 1.371 46 43 3 12 Tarapacá 5.258 115 92 20 80 Antofagasta 6.461 246 208 21 100 Atacama 683 33 28 4 2 Coquimbo 2.359 86 67 15 17 Valparaíso 9.298 284 246 17 170 RM 195.366 3.789 2.775 288 3.870 O’Higgins 3.952 339 238 88 52 Maule 4.210 252 181 12 33 Ñuble 2.159 24 17 7 28 Biobío 4.911 253 193 33 34 Araucanía 2.969 49 37 11 39 Los Ríos 610 21 18 3 10 Los Lagos 1.385 50 28 13 17 Aysén 28 0 0 0 0 Magallanes 1.335 20 10 9 15 Total 242.355 5.607 4.181 594 4.479

