¿Qué pasó?

Pedro Pizarro, subsecretario Previsión Social, se refirió al debate sobre el retiro de los fondos de pensión luego que la Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenara a una AFP a pagar la totalidad de sus ahorros a una profesora jubilada.

En entrevista con Meganoticias Alerta, comentó que “la Corte Suprema tendrá que analizar si comparte o no los argumentos de la Corte de Antofagasta. Pero sí sabemos que el Tribunal Constitucional hasta ahora ha sido claro y enfático que los beneficios contemplados ahí son solamente para pensiones”.

Ayuda en pandemia

Respecto a la variante en esta materia, referida al retiro de fondos por la emergencia surgida producto del coronavirus, Pizarro comentó que “es mejor llegar con una ayuda directa”, aludiendo a los paquetes de medidas anunciadas hasta ahora por el Ejecutivo.

No obstante, se mostró reticente ante el proyecto que propone el retiro del 10% de los fondos de pensión: “Uno puede entender de la situación de cada uno, hay necesidades en la vida, todos tenemos problemas y pensamos 'por qué no puedo usar esa plata', pero no la puedo usar porque está ahorrada para pensiones. Lo que tenemos que procurar es que las pensiones no sean más bajas”

“Las personas que tiene plata en la AFP no son las que tienen una necesidad mayor hoy, son personas que han tenido un trabajo regular, con contrato, con seguro de cesantía y sistema de salud, porque eso va vinculado a un trabajo formal”.

¿Qué dijo la superintendencia?

En línea con lo expresado por el Gobierno, la Superintendencia de Pensiones indicó en un comunicado que la finalidad única del ahorro previsional es la de financiar pensiones de los trabajadores cuando llega el momento del retiro de la vida laboral.

"La Superintendencia de Pensiones entiende las necesidades de las personas, las urgencias y las razones para buscar ingresos que les permitan enfrentar dificultades. Sin embargo, creemos que retirar los fondos de pensiones implicará que, a la larga, al momento de financiar su pensión, esas mismas personas no cuenten con recursos para hacerlo o que éstos sean insuficientes, requiriendo necesariamente la ayuda del Estado", señala el comunicado.

"Anticipar el retiro de fondos tiene como consecuencia que las personas cuando son más débiles y, en general, su condición es más vulnerable, terminen por mermar drásticamente o extinguir lobque será probablemente su único ingreso, como es la pensión", agregaron.

