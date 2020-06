Paris y control de movilidad de celulares en cuarentena: "No es un seguimiento persona a persona"

Ministro Paris desmiente traslado de pacientes hacia Argentina: "Por el momento no ha sido necesario"

¿Qué pasó?

En entrevista con Meganoticias Prime, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió al manejo del Gobierno en la prevención de la expansión de la pandemia del coronavirus, antes de que él tomara el cargo de la cartera el pasado sábado, cuando Jaime Mañalich dejó el Ministerio.

¿Qué dijo Paris?

"Yo creo que las cosas se estaban haciendo correctamente en dos puntos. En el punto del testeo nosotros somo líderes en Latinoamérica, tenemos más de 47 mil test de PCR por millón de habitantes. Y en el otro extremo de recibir a los pacientes en el hospital, atenderlos bien, colocarlos en ventilación mecánica cuando sea necesario, también lo hemos hecho", manifestó el secretario de Estado, asegurando que: "tenemos la letalidad más baja de Latinoamérica".

"Quizás, y no es una crítica sino que era un fenómeno que hay que obviamente corregir, hemos fallado en la trazabilidad, un poco, y en el aislamiento", sostuvo.

"Por eso el Presidente ha creado la idea de que tenemos que tener muchas residencias sanitarias para aislar a los pacientes, aislar a sus contactos y aumentar la trazabilidad con el apoyo que nos da la atención primaria", agregó.

"Estamos viviendo una situación difícil"

Por otra parte, afirmó que: "yo creo que estamos viviendo una situación difícil, una situación crítica. Yo he dicho que en forma retrospectiva, cuando pase esto, vamos a poder ver cuando se produjo el peak o cuando se produjo la meseta. No me quiero adelantar a esas predicciones que son muy difíciles de hacer".

"Estamos pasando por una situación difícil, sobretodo en la Región Metropolitana. Sin embargo en las otras regiones de Chile hemos logrado bajar la tasa de contagios, hemos logrado bajar la ocupación de camas. Por lo tanto, ese es un mensaje de que se puede lograr una disminución en la diseminación de este virus".

Respecto a los fallecimientos por la enfermedad, indicó que: "no puedo hacer ninguna estimación. Ojalá no hubiera ninguna muerte, y eso es lo que todo hemos querido".

Movilidad

En cuanto a la disminución de la movilidad, señaló que: "hemos implementado un sistema que permite medir, sin interferir en la privacidad de las personas, cómo se modifica la movilidad. Cuanta más movilidad tengamos en la Región Metropolitana más diseminación vamos a tener del virus. Por lo tanto, vamos a llevar a un control de eso para aconsejar o guiar más a la gente que no salga cuando sea necesario".

Sobre aumentar la duración del toque de queda, explicó que: "esa decisión la toma el consejo asesor del Presidente, no me compete a mí tomar esa decisión".

Clases presenciales

El ministro también se refirió al retorno a las clases presenciales o un eventual cierre del año escolar, afirmando que ha hablado con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, y que: "ambos hemos acordado que nos vamos a poner de acuerdo".

"Pero ni yo individualmente, ni él individualmente, podemos tomar una decisión. Esta decisión se toma tomando en cuenta las condiciones sanitarias. Yo no puedo decidir eso, se hace en conjunto con el comité asesor del Presidente de la República", precisó.

En esa misma línea, sostuvo que: "tenemos que velar por la salud de nuestros niños y obviamente también la salud de nuestros profesores".

Deliverys

Finalmente, respecto a los Deliverys, afirmó que: "estamos buscando un cambio en eso, pero yo quiero hacerlo conversando con las empresas de delivery y no quitándole una fuente de trabajo a esa persona que hace la entrega".

"Por lo tanto, obviamente que hay que poner mucho más esfuerzo para que al momento que vayan a buscar lo que van a repartir se haga de forma ordenada, manteniendo la distancia social", concluyó.

Ver cobertura completa