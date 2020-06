Gobierno y nuevas penas por incumplimiento de cuarentena: "Ojalá no las tengamos que aplicar nunca"

¿Qué pasó?

El secretario general del Colegio Médico, José Miguel Bernucci, abordó este miércoles la situación actual del coronavirus en el país, la estrategia del Gobierno y la llegada del nuevo ministro de Salud, Enrique Paris.

Con respecto al nuevo titular de la cartera, Bernucci sostuvo que "efectivamente es una buena noticia que el doctor Paris haya llegado, y también creemos que se han dado las primeras señales de que necesitamos cambiar la estrategia y que el nuevo ministro así lo entiende".

Diferencias sanas

En este sentido, el secretario del Colmed añadió que "obviamente que con el ministro Paris existen ciertas diferencias, que son sanas, y que en realidad están dentro de la coyuntura del colegio, pero obviamente tenemos una super buena relación, las primeras señales que él ha dado han sido sumamente positivas y la reunión que tuvimos ayer como mesa directiva en realidad fue sumamente positiva".

Invitación a trabajar

Tras esto, el médico reveló que "las observaciones que él (ministro Paris) hizo en la reunión y que nosotros también planteamos van en la dirección de que necesitamos fortalecer la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, tuvo una sumamente buena disposición para poder corregir y mejorar la entrega de datos, incluso hay una invitación de trabajar con los técnicos del Ministerio".

Hibernación

Con respecto a la necesidad de una hibernación para la ciudad de Santiago, Bernucci señaló que "más allá de la semántica o la terminología, sea hibernación, sea toque de queda, sea cuarentena total, efectiva, en realidad lo que se solicita es que se puedan disminuir los niveles de movilidad de las personas a rangos significativos y rangos que nos permitan bajar finalmente la cantidad de casos totales nuevos que estamos teniendo".

Servicios esenciales

En esta línea, el facultativo agregó: "Nos vamos enterando que hay 44 mil empresas que son declaradas como de funcionamiento básico, lo cual obviamente se escapa de la realidad, cuando ayer el ministro Paris decía que nos vamos a quedar sin medicamentos, nos vamos a quedar sin comida, eso en realidad no es exactamente así".

Adicionalmente, el secretario del Colmed hizo mención al estudio de Espacio Publico que reveló que la movilidad laboral se ha reducido en un 40%. "O sea, en realidad, 6 de cada 10 empresas son declaradas como servicios esenciales, lo cual obviamente no es así", dijo.

Finalmente, Bernucci apuntó que "aquí hay personas que van a las fiestas, los desalmados que hacen fiestas, están las personas que tienen que salir a vender en el fondo su día a día porque si no no comen, pero aquí también hay un gran porcentaje de estructura productiva en la cual es declarada como esencial no siendo así".

Ver cobertura completa