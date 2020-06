¿Qué pasó?

Funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron a un funcionario municipal de Cabo de Hornos, el cual habría robado y comercializado canastas de alimentos, las cuales estaban destinadas a familias vulnerables para apoyarlas en el marco de la pandemia de coronavirus.

De acuerdo a lo informado por la municipalidad, se trataba de mercadería que provenía de Puerto Williams con dirección a Punta Arenas.

Formalización

El imputado fue formalizado por los delitos de hurto y especulación, y se decretó la medida cautelar de arraigo nacional.

En tanto, la Policía de Investigaciones logró decomisar 18 canastas de alimentos.

¿Qué dijo la PDI?

El prefecto Víctor Arriagada, jefe de la Región Policial de Magallanes, indicó que además: "en esta investigación se logró determinar la sustracción y recuperación de un notebook, también de la municipalidad de Cabo de Hornos, en una investigación bastante compleja, puesto que afecta a la población más vulnerable".

¿Qué dijo el alcalde de la comuna?

A través de un comunicado en redes sociales, el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, detalló que: "son canastas familiares, de origen del convenio firmado entre el Gobierno Regional de Magallanes y la Ilustre Municipalidad de Cabo de Hornos, donde un funcionario dependiente de nuestra institución se encuentra confeso del hecho".

En ese sentido señaló que: "he dado instrucciones precisas al abogado encargado de la asesoría municipal para presentar la querella respectiva y seguir adelante la investigación penal hasta la condena de los responsables, así como he ordenado la instrucción de la competente investigación administrativa para sancionar a los responsables y cautelar las ayudas sociales".



"No habrá concesión alguna con quienes privan de la ayuda social a los más necesitados de nuestra comuna. Como alcalde de Cabo de Hornos y también como ciudadano, me siento profundamente decepcionado, pero quiero darle la tranquilidad a toda la comunidad que no vamos a descansar un minuto en buscar que el responsable cumpla con lo que dicta la ley", concluyó.

(*) La nota informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

