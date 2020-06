¿Qué pasó?

Este martes, el ministro de Salud, Enrique Paris, visitó el Hospital San José, el cual se ha dicho en reiteradas ocasiones que se encuentra colapsado debido a la pandemia de coronavirus, situación que fue descartada el pasado 9 de junio por el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

¿Qué dijo Paris?

"Ustedes saben que las estadísticas muestran que en este momento el porcentaje de ocupación es altísimo y el trabajo que han hecho los trabajadores de la salud es gigantesco. Por lo tanto, lo que se puede hacer a través del manejo centralizado de las camas es ir trasladando pacientes cuando sea necesario o cuando haya una cantidad muy grande de pacientes en algún hospital o en alguna UCI", explicó el ministro.

"Pero si la situación se pone más compleja, porque estamos pasando por un momento difícil, haremos todo lo posible por venir en ayuda del hospital. Yo creo que es lógico que no solamente el enfermo sufra, los funcionarios también sufren cuando ven que no pueden atender bien a su paciente. Los comprendo perfectamente", agregó.

Carpas

Respecto a la carpa instalada en el hospital que se vio afectada el pasado viernes por las precipitaciones, afirmó que: "el director me ha explicado que se están haciendo las mejoras suficientes para que no haya entrada de agua".

"No es que se haya filtrado la carpa desde arriba, sino que entró al agua por las puertas. Así que se están tomando todas las medidas en el caso de que eso vuelva a ocurrir", sostuvo.

Comunicación de pacientes con familiares

Por otra parte, el ministro indicó que: "he venido hoy día porque estoy convencido de que la salud mental de los pacientes hospitalizados, y de los pacientes enfermos en general, es muy importante. Y esa salud mental se ve recompensada, recuperada o apoyada, cuando ese paciente puede comunicarse con ese familiar".

"Por lo tanto, agradezco a las compañías de teléfono su contribución, no solamente a este hospital, sino que a varios centros de salud, para que los pacientes puedan comunicarse con sus familiares", manifestó.

Además, contó que durante la jornada estuvo con un paciente que logró comunicarse con su hija, su nieto y su esposa.

"Él reconoció el esfuerzo que han hecho los funcionarios de este hospital para mantenerlo con vida. Se siente muy agradecido, ha sido muy bien atendido y yo creo que en general la población de Chile ha recuperado la confianza en el sistema de salud".

Manifestaciones

En medio de la visita del ministro, funcionarios del recinto asistencial se manifestaron por la condición del establecimiento, situación ante la cual Paris aseguró que: "quiero escuchar a la gente que tiene objeciones que hacer, porque en mi opinión es importante escuchar si hay posibilidad de arreglar algunas cosas. Yo entiendo que estamos en una situación de emergencia y a veces las medidas que hay que tomar también son medidas de emergencia", declaró el secretario de Estado.

"Yo entiendo a la gente que quiera reclamar, no tengo problemas con eso, y de hecho las escucho y vamos a tratar de buscar una solución. Tanto el director como el presidente de la agrupación de técnicos me hizo ver la situación con más calma adentro, así que buscaremos una solución", señaló.

Enfermero interpela al ministro

Esteban Hernández, enfermero del Hospital San José, ingresó a la conferencia de prensa del ministro para indicarle que las carpas se están utilizando para hospitalizaciones y no sólo para atenciones ambulatorias. En ese sentido, expresó que: "no son lugares dignos y que no dignifican tanto a los funcionarios como a los pacientes que son atendidos".

Ante esto, Paris le agradeció su acotación y le solitició que: "tratara de tranquilizar a la gente porque yo he venido aquí en paz, en tranquilidad, justamente para ver la realidad, y buscaremos una solución, lo prometo. Pero también pido respeto porque creo que estamos en un Estado democrático y todos tenemos derecho a ser escuchados, pero también a solucionar los problemas de salud de la gente".

"Yo llevo dos días de ministro y estoy haciendo todo el esfuerzo posible para tratar de solucionar todos los problemas que se presenten. Yo respeto su malestar pero me gustaría también que estuviéramos calmados porque estar con el ánimo alterado dificulta más la toma de decisiones", concluyó.

Salida del ministro

A la salida del ministro del Hospital se registraron algunos problemas, ya que un grupo de funcionarios intentó alcanzarlo. Sin embargo, Paris pudo retirarse en un vehículo.

