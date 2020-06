¿Qué pasó?

Este sábado Enrique Paris asumió como nuevo ministro de Salud, tras la salida de Jaime Mañalich y, en ese sentido, adelantó las nuevas estrategias para combatir la pandemia de coronavirus, adelantando que en agosto se podría observar el resultado de la cuarentena en la Región Metropolitana.

¿Qué dijo?

El secretario de Estado, reconoció que “estamos muy bien en el tema de exámenes, aunque hay que seguir aumentando. Chile ha hecho casi 70 mil por millón de habitantes. Pero hay que mejorar la trazabilidad y el aislamiento. Hay también que acelerar la entrega de los exámenes, no pueden demorar tanto. La atención primaria lo ha hecho bien y hay que ayudar para que cuenten con los elementos necesarios para seguir trabajando como hasta ahora”.

Agregó que “estamos haciendo un trabajo y el mismo ministerio tiene un programa similar al de las clínicas, para sacar el examen por teléfono y no tener que ir al laboratorio. Hay que insistir en que cuando se tenga el diagnóstico, se haga la notificación. Quiero también reforzar las salas IRA (Infecciones Respiratorias Agudas de los consultorios), donde los kinesiólogos manejaban a todos los niños y adultos con insuficiencia respiratoria. A nivel de consultorios podemos hacer mucho para evitar que el paciente se agrave”.

Aumento de los contagios

Con respecto a la alta cantidad de casos nuevos de contagios, Paris indicó que “la cantidad de permisos que se piden es gigantesca. Si la gente sigue saliendo a la calle sin una razón justificada, va a seguir diseminándose el virus. La positividad ha aumentado enormemente. Más de 40% de los exámenes están saliendo positivos. Para que lograr controlar la enfermedad, lo ideal es que esté en un 5%”

“Me imaginé que la gente iba a ser más cuidadosa. A lo mejor no pudimos transmitir bien esa idea. El virus se ha diseminado y cambió de situación económica. Partió por el barrio alto, donde hay más distanciamiento, más espacio en las viviendas, la gente se transporta en auto. Es otro mundo, otros determinantes sociales que influyen”, sostuvo.

En ese sentido, añadió que “yo hablé desde el comienzo de los determinantes sociales, porque me opuse a la cuarentena total de inicio, sin estar preparados. Yo dije, si llaman a cuarentena total sin canastas, sin apoyo económico, va a pasar lo que pasó, lo que está pasando. Era evidente si el virus bajaba hacia zonas de hacinamiento, donde la gente tiene que salir a ganarse el pan día a día. Esas personas no pueden dejar de trabajar. Entonces, cuando el virus llegó a esos lugares, obviamente iba a haber una diseminación mucho mayor”.

Cuarentena en la Región Metropolitana

Sobre esta medida, expuso que “queda todavía todo junio. En junio viene lo peor, yo creo. O muy malo. Los primeros 15 días de julio creo que vamos a mantener cifras altas. Creo que recién en agosto, si Dios quiere, vamos a ver recompensados los esfuerzos de la cuarentena, si la gente los cumple”, consignó La Tercera.

Estallido social

Por otro lado, declaró con respecto al estallido social que “me da la impresión de que algunas personas habían seguido en el ‘modo protesta’ y el ‘modo protesta’ no contribuye a contener la expansión del virus, entonces, tenemos que tomar conciencia de que en este momento, todas las diferencias existentes, sobre todo sociales y económicas, han explotado más por el coronavirus. Tenemos que trabajar en paz, concordia y unidad, y después ver quiénes hicieron las cosas mal o bien. Y si hay que criticar en ese momento, critiquemos, están la Contraloría y los procedimientos legales para hacer el control”.

Retorno a clases no será antes de agosto

Sobre el regreso de estudiantes a las aulas de explicó que “antes de agosto, no. De ninguna manera. Creo que habría que aprovechar las dos primeras semanas de agosto para dar vacaciones y quizás de ahí en adelante pensar la vuelta. Pero no me atrevo a decir una fecha, necesitamos modelos matemáticos que nos den con cierta seguridad un pronóstico. El ministro Couve va a comenzar a entregar a mediados de semana un estudio que permita, ojalá, hacer ese pronóstico, de cómo se va a comportar la situación viral. Con eso en la mano, quizás podamos conversar”.

Metodología para contabilizar fallecidos

En cuanto a la nueva forma para contabilizar a los fallecidos, explicó que “la metodología se usa en muchos países desarrollados de Europa, donde se cruzan el certificado de defunción del registro civil con la PCR positiva. Ahora, gracias al trabajo del DEIS (departamento de estadísticas del Minsal), vamos a incorporar a pacientes con PCR negativa o dudosa que tengan un cuadro respiratorio coincidente o, por así decirlo, clínicamente compatible con coronavirus. Eso no va a ser antes del próximo fin de semana y ese informe se va a hacer solamente una vez a la semana”.

