Múltiples reacciones ha generado la denuncia realizada por la diputada de Revolución Democrática Natalia Castillo quien, a través de su cuenta de Twitter, reportó haber recibido una caja de alimentos de la campaña implementada por el Gobierno, en el marco de la crisis económica y sanitaria por coronavirus.

En la publicación, la parlamentaria señaló que "las cajas están destinadas a las personas más vulnerables del país, pero me llegó a mí. No sé con qué criterio están repartiéndose en las casas, en condiciones que hoy hay familias que realmente no pueden parar la olla".

"Me parece que es una vergüenza cómo el Gobierno ha utilizado esto para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado de que esto le llegue a las familias que más lo necesitan", agregó la diputada.

Hoy entregaron en mi casa una de las cajas de alimentos destinadas a paliar la crisis del #covid19 a familias más vulnerables. ¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega? 👇 pic.twitter.com/GBRBamZn2B — Natalia Castillo (@ncastilo) June 12, 2020

El video publicado por la legisladora ha generado críticas, principalmente de sectores oficialistas, desde donde señalan que no debió haber recibido la caja y, menos, haberla abierto solo para criticar el proceso.

Desde la oposición, en tanto, respaldan el actuar de Castilo, debido a que contribuiría a evidenciar eventuales errores en la metodología de entrega de las canastas a lo largo del país.

Juan Antonio Coloma, diputado UDI

ESTE ES DESCRITERIO !!

Diputada Natalia Castillo “reclama” porque fueron a su casa a dejarla la caja de mercadería, pero lo increíble es:

- La recibió y firmó la recepción

- No fue capaz de devolverla

- La abrió

...., como se nota q les gusta donarse las cosas a ellos mismos !! pic.twitter.com/pt3u0sHZJU — Coloma Diputado (@Tono_Coloma) June 12, 2020

Pablo Vidal, diputado RD

Cuidado @Diego_Schalper, el problema no es solo la caja que le entregaron a la Diputada @ncastilo, el problema son las MILES de cajas mal distribuidas.



¿Qué tal si le pedimos al Gobierno que termine con lo de las cajas y sus instructivos, y aumente significativamente el IFE? https://t.co/036kgliJxS — Pablo Vidal Rojas (@pablovidalrojas) June 12, 2020

José Antonio Kast, exdiputado y fundador de Acción Republicana

Diputada del Frente Amplio, que gana millones en el Congreso, se queda con caja destinada a las familias más vulnerables. La que debería sentir verguenza es la Diputada que recibe una caja de alimentos que no necesita y que arma un show en vez de devolverla! Devuelve la caja! https://t.co/tBr81AV8F9 — José Antonio Kast 🇨🇱 (@joseantoniokast) June 12, 2020

Matías Walker, diputado DC

Lo habíamos dicho: Cajas de alimentos se están entregando en algunos lugares sin criterio de focalización, lo que perjudica a miles de familias más vulnerables que no la van a recibir; una le llegó a la diputada @ncastilo, quien con toda razón manifiesta su indignación. https://t.co/JwYgAcV4Ct — Matías Walker Prieto (@matiaswalkerp) June 12, 2020

Diego Schalper, diputado RN

Colega: el barrio lo elige el Alcalde y no se hace distinción para evitar conflictos barriales. En vez de abrir la caja para el show, pudo haber dicho que no la necesitaba y devolverla. Si no va a ayudar, no entorpezca. Basta. https://t.co/L0DjLGy4Ux — Diego Schalper (@Diego_Schalper) June 12, 2020

Sebastián Torrealba, diputado RN

