¿Qué pasó?

A través de su cuenta de Twitter, la diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, denunció haber recibido una caja de mercadería que corresponde a la campaña "Alimentos para Chile", promovida por el Gobierno.

La parlamentaria tildó como "sorprendente y muy indignante" el hecho que haya recibido la canasta: "Las cajas están destinadas a las personas más vulnerables del país, pero me llegó a mí. No sé con qué criterio están repartiéndose en las casas, en condiciones que hoy hay familias que realmente no pueden parar la olla".

"Me parece que es una vergüenza cómo el gobierno ha utilizado esto para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado de que esto le llegue a las familias que más lo necesitan", agregó la diputada.

Hoy entregaron en mi casa una de las cajas de alimentos destinadas a paliar la crisis del #covid19 a familias más vulnerables. ¿A cuántas familias estamos dejando de ayudar por la poca prolijidad del Gobierno en la entrega? 👇 pic.twitter.com/GBRBamZn2B — Natalia Castillo (@ncastilo) June 12, 2020

No pudo devolver la canasta

Sin embargo, la situación no quedó ahí. Según contó a Radio Cooperativa, la congresista no tuvo posibilidad para devolver la caja.

"Lo que me complica más es saber que esta caja que me llegó, a quién le dejó de llegar. Tengo la caja en mi poder, no sé bien qué haré, aún estoy en esa etapa de la torpeza. No puedo creer que haya llegado a mi casa", contó.

Por úlitmo, Castillo manifestó que "hace días vengo escuchando y viendo en redes sociales distintas denuncias de personas que dicen que recibieron la caja y no la necesitaban, cuestionando cuáles son los criterios que se están utilizando para repartirlas".