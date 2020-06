Contribuir a la recuperación de los principales sectores productivos de las regiones después de la pandemia y promover el uso de energías renovables como el hidrógeno verde y la carbono-neutralidad, son algunas de las iniciativas que se implementarán a través del “Fondo Bilateral para el Desarrollo en Transición Chile- Unión Europea”, suscrito entre la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de la Unión Europea y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).

Este miércoles, se realizó el Primer Comité Ejecutivo del Fondo Bilateral para el Desarrollo en Transición Chile-UE, en el que participaron representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, la AGCID y la Unión Europea, quienes reforzaron su compromiso en explorar el potencial de una cooperación reforzada e innovadora entre Chile y la UE para la consolidación de un desarrollo sostenible e inclusivo, fortaleciendo así las alianzas de cooperación estratégicas entre ambos actores.

Este Fondo prevé la movilización conjunta de aproximadamente 1 millón de euros, para apoyar financiera y técnicamente iniciativas innovadoras y de beneficio mutuo frente a los desafíos del siglo XXI. A corto plazo, se propuso como objetivo contribuir a la generación y al fortalecimiento de capacidades regionales para la recuperación de sectores productivos priorizados de la macroregión centro-sur del país, en el marco del COVID-19, tras iniciativa presentada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE).

Al mismo tiempo, el Fondo junto con el Ministerio de Energía, apoyará programas que promueven el uso de energías renovables como el hidrógeno verde y la carbono-neutralidad, en políticas de mediano y largo plazo.

La Directora para América Latina y el Caribe de la Dirección General de Cooperación y Desarrollo de la Comisión Europea, Sra. Jolita Butkeviciene, señaló que el Fondo “marca una nueva etapa en la cooperación entre Chile y la Unión Europea, en el marco de una mirada compartida frente a los desafíos del desarrollo sostenible ”.

Por su parte, el Director Ejecutivo de la AGCID, Embajador Juan Pablo Lira, subrayó que “esta instancia demuestra los esfuerzos de Chile y la Unión Europea por establecer nuevas formas de cooperación internacional, dado que ante desafíos de desarrollo complejos es necesario encontrar respuestas innovadoras”.

De igual manera, la Jefa de la Delegación de la Unión Europea en Chile, Embajadora Stella Zervoudaki, destacó que “los proyectos que se van a apoyar responden a prioridades de ambas partes e incluyen sectores clave de interés mutuo como el desarrollo de energías renovables y de tecnologías innovadoras de descarbonización, así como el fortalecimiento de la capacidad competitiva de las regiones en el marco de descentralización y del proceso de recuperación económica de los territorios post-COVID”.

Cabe señalar que el “Desarrollo en Transición es la condición en la que se encuentran países que se mueven o transitan de un nivel de ingreso a otro y se enfrentan a grandes oportunidades, pero también a enormes desafíos de desarrollo. Evidencia la necesidad de buscar mecanismos, instrumentos y modalidades de cooperación internacional, para países que alcanzan niveles más altos de ingresos pero que presentan fuertes vulnerabilidades, tales como: persistente pobreza, disparidades regionales, cambio climático y desastres naturales o acceso desigual a la educación y la salud. Se trata principalmente de asistencia técnica, intercambio de buenas prácticas, formación de capital humano, etc. Es decir, instrumentos que no ponen el énfasis en la cooperación financiera y por tanto, no significan una disminución o desvío importante de los recursos focalizados en los países menos adelantados.

En el año 2018, la Unión Europea creó un nuevo mecanismo de cooperación denominado “Mecanismo para Países en Desarrollo en Transición”, dando lugar a la creación del Fondo Bilateral para Desarrollo en Transición entre Chile y la Unión Europea.