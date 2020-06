¿Qué pasó?

Luego de la polémica por el instructivo del Gobierno para la entrega de las canastas familiares, este miércoles se dio a conocer un nuevo protocolo para distribución de las cajas, las cuales buscan ser un apoyo para las familias en medio de la pandemia de coronavirus.

Entrega de canastas

En cuanto a la entrega de las canastas, el nuevo instructivo detalla que: "se debe realizar en el hogar de los beneficiarios, con el objeto de evitar que salgan de sus casas y concurran a lugares donde pudieran provocarse aglomeraciones de personas".

"En ningún caso, los funcionarios públicos y autoridades que realicen la distribución deberán ingresar al hogar de los beneficiarios, debiendo realizar la entrega de la canasta desde el exterior de esta y resguardando las medidas sanitarias de distanciamiento social", agrega.

Difusión de imágenes

Además, el documento señala que: "toda la difusión o comunicación sobre la entrega del beneficio de canastas de alimentación, ya sea esta en medios masivos o directos, escritos o audiovisuales, impresos o digitales, deberá mantener el más estricto apego a la normativa existente y resguardar en todo momento la vida privada y dignidad, tanto de los beneficiarios como de sus familiares y menores de edad".

"Todas las imágenes de primer plano, videos testimoniales o registros audiovisuales de personas beneficiarias o sus familias, deben contar con el consentimiento informado del beneficiario por escrito", sostiene.

También, aclara que: "la finalidad de las fotografías y material audiovisual no solo tiene por objeto la difusión y comunicación del programa 'Alimentos para Chile' a las distintas familias beneficiarias, sino que es un instrumento necesario como medio de respaldo y de verificación para efectos de la posterior rendición de cuentas y auditorias llevadas a cabo por el Organismo fiscalizador".

Publicaciones en redes sociales

En cuanto a las publicaciones en redes sociales, el instructivo precisa que: "la entrega de canastas de alimentación e insumos básicos es un beneficio impulsado por el Gobierno de Chile, en cuyo proceso participan los alcaldes de las distintas comunas. No es un "regalo" de una autoridad particular y no se debe personalizar su entrega".

"Si se va a mencionar en una publicación, se debe incluir el @ del Presidente (@sebastianpinera)", indica, agregando que se debe"incluir el @ de la alcaldesa/alcalde en donde se entrega el beneficio, con el objeto de amplificar la difusión, sin excepción ni distinciones del partido político al que pertenezca la alcaldesa o alcalde".

En esa misma línea, señala que las publicaciones deben contar con el hashtag #AlimentosParaChile, además de el de la comuna donde se realizó la distribución.

"Se puede publicar en las redes sociales personales de las autoridades y también en las institucionales, siempre y cuando cumplan estrictamente con informar que es un programa del Estado destinado a mitigar los efectos de la pandemia. Vale decir, no se trata de una gestión a título personal", añade el protocolo.

Revisa el documento

