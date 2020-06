¿Qué pasó?

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, se refirió en el balance de este miércoles a la carta dirigida al Gobierno de diferentes asociaciones médicas y científicas, entre las que se incluye el Colegio Médico, en la cual piden formar otra mesa de trabajo para enfrentar el coronavirus.

Nueva mesa de trabajo

Los motivos que esboza la carta para formar una nueva mesa de trabajo, aluden a que el actual espacio, la Mesa Social COVID-19 "no ha sido propicio para la discusión y apoyo de la estrategia sanitaria. Así, en las últimas sesiones la autoridad sanitaria no ha asistido y las inquietudes que hemos llevado a ese espacio no han sido consideradas”.

"Vemos como necesario y urgente convocar a una Mesa de Salud COVID-19, en la cual trabajadores de la salud (incluyendo a la Atención Primaria) y representantes de las Sociedades Científicas podamos resolver semanalmente nuestras dudas sobre la estrategia sanitaria, comunicar la vivencia de la red y aportar con propuestas para disminuir el impacto de la pandemia en nuestro país”, finaliza la misiva, firmada por el Colegio Médico, la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (Asofamech), y las Sociedades Científicas.

Mañalich: "No es necesaria"

El titular de Salud respondió a la solicitud, apoyando la gestión que actualmente lleva a cabo la Mesa Social COVID-19 que impulsa el ministerio del Interior y lidera el titular de dicha cartera, Gonzalo Blumel.

"La instancia fundamental de trabajo con la comunidad fue por supuesto y sigue siendo la Mesa Social COVID-19, donde todas estas discusiones se llevan adelante y está continuamente el ministerio de Salud presente allí a través de la subsecretaria Paula Daza", señaló.

"Yo pienso que no es necesaria otra mesa para seguir avanzando bien en el control de la enfermedad, la Mesa Social COVID es la instancia, reúne a rectores de universidades, representantes de distintas sociedades y facultativos", prosiguió.

El ministro terminó de rechazar la idea señalando que crear otros espacios de trabajo "no va en el sentido correcto", además de puntualizar que "con humildad, tenemos mucho trabajo que hacer en otras horas del día".

