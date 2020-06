¿Qué pasó?

María José tiene 25 años de edad y tiene una bebé de 4 meses y medio. En solo semanas deberá reintegrarse a su trabajo y su mayor miedo es exponerse al contacto social, y contagiarse de Covid-19 ya que podría poner en riesgo a sus familiares.

“Debo reintegrarme el próximo 25 de julio y la angustia es más que nada porque en mi casa son todos pacientes de alto riesgo, mi hija mayor tiene asma crónica, mi mamá es hipertensa y tengo un hermano con síndrome de down que fue operado del corazón y la angustia de volver a trabajar y que en el trayecto pueda infectarme, es inevitable”, dijo María José sobre su situación, al ver que su post natal está a punto de terminar.

El miedo al retorno

Para María José, el término de su postnatal es preocupante, ya que no puede darse el lujo de abandonar su empleo porque es el “único sustento” de su familia. Ella se desempeña como asesora del hogar y sus labores, evidentemente, no las puede realizar a través del teletrabajo. Esto significa una exposición importante en el trayecto desde su casa hasta su trabajo, mismo que podría poner en riesgo a toda su familia.

A solo un mes y medio de retomar sus labores, intentó llegar aun acuerdo con su empleador, sin lograr una respuesta positiva: “No han tenido ninguna consideración (...) -me dijeron- que ellos no podían hacer nada, en este caso que yo tenía que volver a trabajar a medida que se me acabara mi licencia, mi postnatal”, reveló en el matinal del Mucho Gusto.

La situación mantiene a toda su familia en tensión, ya que no existe una ley aprobada que ampare a las madres que están próximas a terminar su postnatal y que, en medio de la pandemia, deben reintegrarse a sus labores.

Ante este drama, el senador Felipe Kast se refirió a una futura solución que podría aliviar a decenas de mujeres que viven esta misma preocupación: “El caso de María José y el sufrimiento que está teniendo ella es masivo (...) por eso es tan urgente este acuerdo nacional que está impulsando el Gobierno en forma transversal y que no sean de un color político sino que sea de todos y ojalá siempre respetando la constitución”.

