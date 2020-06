¿Qué pasó?

Este viernes la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, se refirió a la rotura de matriz en Suecia con Eliodoro Yáñez, que provocó que sectores de la comuna quedaran sin servicio de agua potable, indicando que la calle podría cerrarse, pese al taco que podría ocasionar.

¿Qué dijo?

La jefa comunal sostuvo que “vamos a tener que cerrar y la verdad es que no me importa mucho que haya gente que tenga taco porque no debiera estar en las calles en primer lugar”.

Asimismo, explicó que la solución demoraría cinco horas y que "afecta aproximadamente a 129 clientes, de los cuales la mayoría vive en edificio y por lo tanto debieran tener estanques de respaldo. Así que estarían afectadas aproximadamente 25 o 30 casas que son las que más nos preocupan”.

“De las casas, muchas son oficinas y de hecho muchas de ellas no deberían estar funcionando, son pocas las casas habitadas por familias”, añadió.

Por otro lado, aseguró que "vamos a hacerles llegar agua a todas las personas que efectivamente lo necesiten”.