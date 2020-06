"In Actum": Diputados evalúan aprobar límite a la reelección sin reponer indicación de retroactividad

¿Qué pasó?

Quedan pocas horas para que el proyecto de límite a la reelección en cargos de elección popular entre a su recta final. Entre los legisladores no hay mayores dudas sobre la retroactividad de la norma, que al ser "in actum" no requiere de una indicación específica para restringir la postulación de senadores y diputados que lleven más de 12 años en el Parlamento.

Sin embargo, lo que divide las aguas en la Cámara de Diputados, que este miércoles votará el proyecto, es la posibilidad de rechazar el proyecto para forzar una comisión mixta y excluir a los alcaldes y concejales por la elección de 2021.

Comisión de Constitución

La Comisión de Constitución revisó el proyecto por última vez este martes y abordó el punto en la discusión. "Hay cuestiones que debemos dilucidar, cómo establecer expresamente en el artículo de inhabilidades para ser diputado o senador para que el Servel pueda invalidar estas candidaturas, qué pasa con alcaldes y concejales respecto a un periodo municipal que ya partió" afirmó el presidente de la instancia, Matías Walker (DC).

De hecho, las primarias municipales se realizarán el 29 de noviembre de este año, luego de la postergación definida por el Congreso en medio de la pandemia, y la elección el 4 de abril de 2021.

¿Qué opinan los parlamentarios?

El diputado Pepe Auth (IND) anunció su voto a favor del proyecto, tal y como viene del Senado. "Hay quienes están pensando en rechazar la eliminación de un artículo transitorio para ir a una mixta y en la mixta hacer la excepción de alcaldes y concejales para la próxima elección con el argumento de que el itinerario electoral ya empezó. Es posible que eso ocurra porque los grandes partidos que tienen muchos alcaldes querrán clarificar su reemplazo para la elección subsiguiente" afirmó el legislador.

Además, Auth reconoce el peligro de que en el Senado se reabra el debate sobre la retroactividad y finalmente el proyecto se rechace.

Otros, como el diputado Andrés Longton (RN), lo ven poco probable si es que el articulado permanente se aprueba y la mixta se limita a revisar los temas pendientes: "Blindados los demás artículos aprobándolos, no pueden ser objeto de controversia", aseguró. El escenario dejaría a los senadores como meros observadores, luego de que muchos votaran convencido de que la retroactividad estaba descartada.

La mayoría de los partidos están estudiando el escenario por estas horas. En el PPD, su jefe de bancada Raúl Soto, confirmó que este martes votarán a favor, mientras que en la DC, el PS y RN, ven con más simpatía solucionar todas las dudas que pueda generar el proyecto en una comisión mixta.

Además de los alcaldes, quedarían pendientes las facultades que tendrá el Servel para inhabilitar a los candidatos a parlamentarios que no cumplan con las nuevas condiciones: menos de 3 periodos como diputado, menos de 2 como senador. De dejar eso en blanco, los diputados temen que existan parlamentarios judicializando sus casos ante el Tricel para lograr repostular.