¿Qué pasó?

En medio de la pandemia de coronavirus que afecta al país, una veintena de estudiantes de educación prebásica, básica y media de Angol, en la región de La Araucanía, volvieron a las clases presenciales este lunes al interior del recinto de Aldeas SOS, lo que ha generado diversas reacciones.

Según explicaron desde el Sename, las clases se realizan en grupos de cinco niños para mantener la distancia física, además de la utilizción de elementos protectores.

La explicación de Aldeas SOS

A través de un comunicado, desde Aldeas SOS, señalaron que todos los niños, niñas y adolescentes se encontraban en cuarentena desde el 16 de marzo y que “asisten a establecimientos dentro de los mismos Programas de Aldeas con profesores que también cumplen cuarentena y están aplicando todas las medidas de protección necesarias, para reforzar y fortalecer su rutina escolar”.

En ese contexto, explicaron que “los niños y el equipo profesional asiste con mascarilla y facial de acrílico. Se están tomando todas las medidas de prevención y sanitización, siguiendo todas las recomendaciones de los expertos para cumplir con los protocolos necesarios”.

Además, la jefa de Desarrollo de Programas de Aldeas Infantiles SOS, Carolina Bienzobas, indicó que "si consideramos la situación de vulnerabilidad por la que han pasado y la falta de recursos, se hace más difícil (educarlos en casa). Por eso decidimos habilitar 'colegios', al interior de nuestros programas y trabajar con profesionales de la educación".

"Es de una crueldad aberrante"

En tanto el diputado René Saffirio, aseguró que solicitó a la Comisión de Constitución, que se informe de esta situación al ministro de Justicia, Hernán Larraín.

“Pedí en Comisión de Constitución y fue aprobado por unanimidad que se informe a @HernanLarrainF

sobre retorno a clases de niños en Aldeas S.O.S. de La Araucanía como ‘experimento en pandemia’ violando normas sanitarias y de educación. Mañana (hoy) deberemos tener respuesta”, señaló.

Además, explicó que "que se quiera experimentar con estos niños es aberrante (...), es de una crueldad ilimitada. Lo hacen solo porque saben que no tienen redes ni familiaque vaya a reclamar por ellos", consignó El Mercurio.

"No son escuelas formales"

Por otra parte, la directora provincial de Educación de Malleco, Carmen Pía Rivas, sostuvo que no es correcto hablar de "reinicio de clases" ya que las "Aldeas SOS no son escuelas formales, puesto que no reciben subvención escolar".

