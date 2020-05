¿Qué pasó?

El alcalde de Cabrero, Mario Gierke, denunció que personal de Carabineros circulan por la localidad de Monte Águila a pie ante la falta de vehículos policiales en su retén, por lo que anunció que pedirá explicaciones a las autoridades centrales.

Ante esta situación, el edil anunció que facilitó a los uniformados los vehículos de seguridad municipal para que pudieran cumplir su labor de mejor manera.

¿Qué dijo el edil?

“Esto no tiene nombre, no es posible que tengamos que observar a carabineros caminando porque no tienen un vehículo para ejercer su trabajo de forma digna. Exigimos dignidad para nuestros carabineros y mayor seguridad”, expuso Gierke.

El edil además anunció que pedirá explicaciones a las autoridades de la policía uniformada para dar solución a este hecho.