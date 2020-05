¿Qué pasó?

Hace algunas semanas comenzó el traslado de pacientes con coronavirus desde Santiago a otras regiones para descongestionar en parte los servicios de salud Metropolitano. Tal fue el caso de José Sepúlveda, quien relató su experiencia tras recuperarse en Concepción.

El hombre de 30 años, a finales de abril comenzó con fiebre y dificultad para respirar, por lo cual se dirigió a un Cesfam de La Pintana, para luego realizarse el test PCR en el Hospital Sótero del Río. Días después, fue a la Urgencia del Hospital Padre Hurtado, donde finalmente fue internado.

¿Qué dijo?

“Llegué casi sin poder respirar. Me pusieron oxígeno, después no me acuerdo de nada”, dijo Sepúlveda, quien cinco días después despertó en Concepción, en el Hospital Guillermo Grant Benavente.

Agregó que para él “fue como una película de terror. No sabía dónde estaba, me veía lleno de tubos, solo escuchaba las máquinas. Los doctores me contaron que me habían llevado de urgencia en avión desde Santiago”, consignó a El Mercurio.

“Yo pensaba que era una broma, que estaba en el Padre Hurtado todavía. Ahí me dijeron que me trajeron en una cápsula, que estaba grave y que fui uno de los primeros pacientes en ser trasladado. Los doctores me dijeron que había estado grave y que me habían llevado en avión a Concepción. No lo podía creer”, recordó Sepúlveda.

Asimismo, manifestó que “un doctor me ayudó, porque me veían mal, desmotivado, yo no quería nada, no quería luchar. Me hicieron una videollamada con mi hija de 10 años y ahí cambió todo. Dije ‘no puede ser que me esté ganando esto’ y empecé a luchar por mi vida”.

Uno de los primeros en ser trasladado

Sepúlveda fue uno de los primeros pacientes derivados desde Santiago a Concepción el pasado 16 de mayo en el vuelo de un avión C-130 Hércules de la FACh.

Tras permanecer diez días en la UCI y UTI, fue dado de alta e inició una cuarentena de 14 días en el hotel Wyndham Garden (ex-Terrano) en Concepción, que funciona como residencia sanitaria. “Aquí llegué solo con una bata con la que salí del hospital, nada más”, señaló.

“Lo veo por el lado positivo, queda menos para volver a ver a mi familia y quiero que me vea bien”, puntualizó.

