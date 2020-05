¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, se refirió a la situación que atraviesa el país por la emergencia sanitaria por coronavirus, señalando que esta se encuentra fuera de control "en materia de casos y contactos".

Respecto a esta aseveración, en entrevista con Radio ADN, la doctora señaló: "No hemos podido recuperar la trazabilidad. La idea es aprovechar estas semanas de cuarentena y volver a retomar este hilo, porque la ansiada nueva normalidad o el regreso seguro que espera el Gobierno, posterior a este aumento de casos, sólo se va a lograr si tenemos un buen sistema de contención de casos y contactos".

Declaraciones de Mañalich

Tras esto, Siches manifestó su preocupación por lo centrada que está, a su juicio, la discusión pública en torno a las declaraciones que realiza el ministro de Salud, Jaime Mañalich, por sobre la búsqueda de soluciones o medidas efectivas para hacer frente a la pandemia.

"Ya me he hecho la idea de que, diariamente, se genera una polémica en torno a algún dicho del ministro de Salud. Nos concentramos demasiado en él y no en las soluciones. Espero que este sea un símbolo de poder evaluar lo que estamos haciendo bien y mal y poder abrir a escuchar las recomendaciones del comité asesor, del Colegio Médico, de la sociedad científica y tomarlas dentro de los planes del Gobierno”, señaló la presidenta del Colmed.

Contención de nuevos casos

En esta línea, la doctora Siches llamó a no centrar la atención mediática solamente en el reforzamiento de la red sanitaria, como camas y ventiladores mecánico.

"Deberíamos estar concentrados, al menos mediáticamente, en la contención de nuevos casos, en el seguimiento de casos y contactos, en fortalecer la atención primaria, más que solamente concentrados en la respuesta sanitaria asistencial. Si no bajamos los nuevos casos, la red sanitaria va a seguir en este nivel de colapso y más", sostuvo.