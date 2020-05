¿Qué pasó?

Este martes, el director del Hospital El Carmen, de la comuna de Maipú, Juan Kehr, se refirió a la complicada situación que atraviesa el recinto, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

En este sentido y consultado por trascendidos de que eventualmente se estarían priorizando a los pacientes más jóvenes para que recibiran tratamiento con ventilador mecánico, el facultativo señaló que "en este momento nosotros no estamos priorizando, los enfermos están llegando".

Pacientes que llegan al recinto

Tras esto manifestó que "hay enfermos, por ejemplo, que vienen con consentimiento de limitación del esfuerzo, que obviamente no los conectamos o hay pacientes que han llegado en muy malas condiciones".

En esta línea, Kehr reiteró que "nosotros no estamos priorizando aquí un enfermo sí o un enfermo no, lo que le puedo decir es que anoche, y esto para que la gente tome conciencia máxima, recibimos dos pacientes muy jóvenes, que están siendo conectados a ventilación mecánica, por lo tanto, este ya no es un tema de personas de 60, 70 u 80 años, aquí hoy día está llegando gente joven a ventilación mecánica".

UCI

El director del recinto, además, se refirió a la situación de la Unidad de Cuidados Intensivos, confirmando que esta se encuentra, de momento, sin cupos para nuevos pacientes.

Respecto a esto, Kehr sostuvo: "¿Qué pasa con los enfermos que no ingresan a las Unidad de Cuidados de Intensivos?, son enfermos que hoy día, gracias a esta preparación que hemos tenido, están esperando en otras unidades, en ventilación mecánica".

