¿Qué pasó?

La muerte de la universitaria Antonia Barra abrió una investigación por los delitos de abuso sexual y violación contra Martín Pradenas, de 28 años, quien a la fecha ya suma ocho denuncias por hechos similares, entre los que se encuentran una joven que afirma haber sido violada en circunstancias similares a Antonia.

¿Cómo ocurrió?

Los hechos, según denunció la víctima ante la Fiscalía, datan del 2018, casi un año antes de la muerte de Antonia Barra.

La joven contó a Meganoticias que la situación ocurrió "en un carrete donde había trago y yo no lo conocía y mis amigas me dejaron sola. Fue lo mismo que le pasó a Antonia Barra, la dejaron sola y a mi igual en un carrete donde uno no conocía a nadie, y para él era una oportunidad".

"Hay un momento en la noche en que ya no recuerdo nada, solamente tengo imágenes de que yo estaba con este tipo. Yo le decía que me dolía, que parara y no pasó nada. Después solo recuerdo que amanecía en mi cama, en mi pieza, ni siquiera me acuerdo como llegué a mi casa", relató.

"No le puse nombre de violación"

La víctima señaló que si bien le contó parte de lo ocurrido a su madre, en ningún momento le dijo que había sido violada.

"Lo primero que hice fue contarle a mi mamá, pero en ese momento no le puse nombre de violación, porque lo había bloqueado no más", indicó.

"Me metí a la ducha llorando porque ver mi cuerpo en el espejo así de violentado fue horrible" recordó la joven.

Luego de esto, relató que se dirigó al hospital "para que me dieran la pastilla del día después y básicamente el día completo fue horrible, fue como sentir que tu cuerpo fue violentado. Uno cuida tanto su cuerpo y su intimidad y al final en una noche todo se destruyó".

"En el fondo siempre supe que había sido una violación"

"Me da rabia que una persona se de la atribución de ultrajar tu cuerpo, no corresponde", manifestó la joven.

"Fue duro igual porque en el fondo yo siempre supe que había sido una violación", añadió.

Además, manifestó que: "uno cree que la culpa es de uno por haber ido a ese carrete, por haber tomado. Tenía moretones, tenía rasguños. Era obvio, quise callarlo no más".

¿Qué dijo su madre?

La madre de la nueva denunciante sostuvo que fue el caso de Antonia, a quien no conocía personalmente, la que motivó a su hija a llevar su situación a la justicia.

"Ahí a ella le volvió a gatillar todo, porque ahí ella entró a desesperación. Me dijo 'mamá a mi me pasó lo mismo que le paso a esta chica', y lloraba y gritaba y todo, fue un caos. Como que le vino de nuevo todo a la mente", recordó la madre. "Ahí ella entendió de que la habían violado", aseguró.

También, afirmó que piensa que el caso de hija podría haber tenido el mismo desenlace que el de Antonia.

"Le pudo haber pasado lo mismo a ella. Yo creo que fue tan grande lo que ella sintió en su persona. Yo le pregunto ahora si en algún momento pudo haber pasado lo mismo que esta niña y no me contesta", dijo la mujer.

(*) La nota informa de un proceso judicial en curso, por lo que los involucrados no deben ser considerados culpables hasta que la justicia lo determine.

