¿Qué pasó?

Este sábado se desarrolló en la región de Antofagasta la entrega de las canastas de alimentos del Gobierno, las cuales buscan ayudar a las familias vulnerables más afectadas por la pandemia de coronavirus.

Mientras se efectuaba la distribución, se dio a conocer el testimonio de una vecina, quien no quiso recibir la mercadería que le correspondía y prefirió dársela a otra persona que la pudiera necesitar más.

¿Qué dijo la vecina?

“Yo no voy a recibir la cajita porque trabajo, en estos momentos estoy sin trabajo por la cuarentena, pero gracias a Dios no me falta nada”, explicó la vecina en un video difundido en redes sociales por la seremi de la Mujer y Equidad de Género de Antofagasta, Claudia Godoy.

‘’Mi vecino lo necesita más que yo’’ Compromiso y humanidad en tiempos de crisis sanitaria. Hoy un ejemplo en la entrega de cajas de alimento. #juntxspodemos #CuidemonosEntreTodxs 🇨🇱 pic.twitter.com/B75uXpWKWT — Claudia Godoy (@ClauGodoySeremi) May 23, 2020

“Mi familia es pequeña, entonces yo creo que hay gente que en realidad necesita. Yo conscientemente no necesito, no soy millonaria tampoco, pero gracias a Dios tengo lo necesario para sustentar a nuestra familia en estos momentos”, concluyó la mujer.

Ver cobertura completa