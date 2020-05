Minsal proyecta que Chile no se enfrentará al "dilema de la última cama"

¿Qué pasó?

La doctora María Luz Endeiza, infectóloga de la Clínica de la Universidad de Los Andes, afirmó que el tratamiento con la hidroxicloroquina "cada vez va perdiendo más importancia" como tratamiento para combatir al nuevo coronavirus.

Las declaraciones de la doctora Endeiza se dan justamente en el contexto de un nuevo estudio publicado por la revista The Lancet, el cual sostiene que el uso de este medicamento está relacionado con un mayor riesgo de muerte en pacientes Covid-19.

En este sentido, y al ser consultada sobre los tratamientos que se están usando para atacar la infección respiratoria, la especialista afirmó: "se están perfilando distintos tratamientos, según el momento de evolución de la enfermedad y de la gravedad".

Capacidad de sistema sanitario

Por otra parte, la infectóloga sostuvo que desde la comunidad médica chilena se están haciendo un esfuerzo importante para garantizar camas y respiradores en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

"La labor más importante que se ha hecho es incrementar el número de cupos en todo el país. Se han reconvertido camas, salas de recuperación, se han reorganizado servicios", precisó la especialista y apuntó que, con respecto al aumento de contagiados, "lo esperable es que las cifras se mantengan así y que no aumenten mucho más. Lo que queremos es mantenernos en esa meseta".

Extremar medidas

La doctora Endeiza advirtió que es necesario que la población cumpla con las medidas emanadas desde el Ministerio de la Salud para evitar una mayor propagación del patógeno en nuestro país.

"Tenemos que recordar que el resto de la población sigue siendo susceptible y que el virus lo tenemos en todos lados. La gente cree que recién con el decreto de la cuarentena en su comuna fue que llegó el virus. No, el virus estaba de antes, lo que estamos haciendo ahora es extremar las medidas para no movilizarlo y que no se siga expandiendo tan rápidamente", indicó.

