Director del Sernac y reclamos durante la pandemia: "Lo principal ha sido por las empresas que no dan respuesta"

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló que, hasta la fecha, ha recibido alrededor de 3.527 reclamos relacionados con educación, en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus.

La cifra entregada a Meganoticias representa casi un 22% del total de los casos recepcionados que tienen relación con la pandemia en el país.

Desglose

De este total, las universidades concentran el 41% de los casos; le siguen los institutos profesionales (22%); más atrás se ubican los colegios (18%). Es decir, entre estos tres tipos de establecimientos concentran un 82% del total de los reclamos de educación.

Más atrás aparecen los preuniversitarios (9,7%), y tras ello, los centros de formación técnica (3,7%). El resto de los reclamos, en tanto, obedece a otras instituciones, por ejemplo, academias, Organismos Técnicos de Capacitación, entre otras.

Principales materias de reclamo

Respecto a cuáles son las áreas en las que se concentran los reclamos, desde el Sernac revelaron que la gran mayoría de estos dicen relación con la calidad del servicio educativo que se entrega de forma telemática y a los aranceles que se pagan por esto.

Odecu

En este escenario, la Organización de Consumidores y Usuarios (Odecu), en representación de apoderados de la Red de Colegios Santo Tomás (que agrupa sus sedes en Puerto Montt, Antofagasta, La Serena, El Bosque-Santiago, Curicó, Talca y Los Ángeles) y el Colegio Trewhela’s solicitó al Sernac que se inicie un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC).

Dicha solicitud se fundamenta en las dificultades que han tenido que sortear las familias durante la pandemia, las que han debido atravesar complejidades como la conexión en clases online, así como la carga académica y la falta de retroalimentación por parte de la institución, sumado a los costos de la misma colegiatura, lo que es cuestionado por padres, ya que el servicio ofertado no se condice con el realmente entregado, y carece de proporcionalidad con los cobros realizados.

Sernac y servicios educacionales

Desde el Sernac aclaran que los temas técnicos relacionados a los servicios prestados por los establecimientos educacionales están a cargo de las autoridades sectoriales, en este caso, las Superintendencias de Educación y Educación Superior, que son los organismos encargados de definir los estándares.

En este sentido, indican además que "los servicios educacionales son de una naturaleza particular que no puede reducirse sólo a un acto de consumo. Asimismo, lo excepcional de la situación de pandemia obliga a reinterpretar la Ley en aquellos aspectos que no contempla, o bien a considerar una aplicación distinta a una situación normal".

Caso a caso

Dado lo anterior es que se busca solucionar las controversias caso a caso, dado el riesgo económico que supondría para un establecimiento que la totalidad de los apoderados dejaran de pagar.

Además, añaden que, considerando que los contratos por servicios de educación son, por regla general, anuales, llegar a procesos judiciales podría resultar contraproducente, atendiendo a la extensión que podrían llegar a tener estos.

¿Demanda colectiva?

En paralalelo, apuntan que los contratos de cada una de las instituciones educativas son diferentes, por lo cual el camino de una demanda colectiva es prácticamente inviable.

No obstante lo anterior, añaden, "Sernac sigue en coordinación con las autoridades competentes y tomará las acciones que correspondan a sus atribuciones cuando así se evalúe necesario de acuerdo al contexto. Todavía estamos en una primera etapa de necesidades básicas y de adaptación a las nuevas formas de recibir los servicios, pero llegará el momento de las acciones que correspondan, si es que dichas modalidades no son efectivamente equivalentes ni cumplen el objetivo por el que se pagó".

Ver cobertura completa