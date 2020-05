¿Qué pasó?

Este domingo la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, denunció que desde el Ministerio de Salud restringieron la cantidad de exámenes PCR para detección de coronavirus que se pueden realizar en su comuna.

A través de sus redes sociales, la autoridad comunal indicó que el Departamento de Salud de La Pintana estaba efectuando alrededor de 100 tests diarios, pero que ahora, por orden ministerial, solo podrán aplicar un máximo de 20.

Hasta ayer, @SaludPintana estaba tomando un promedio diario de 100 tests PCR para Covid-19. Por decisión del @ministeriosalud, hoy solo podremos aplicar un máximo de 20. La restricción, que afecta a varias comunas, llega justo en el peak de la pandemia. Cuál es la explicación? pic.twitter.com/rMHLXPi82n — Claudia Pizarro (@ClaudiaPizarro) May 17, 2020

¿Qué dijo la alcaldesa?

En contacto con Meganoticias, la alcaldesa señaló sobre esta situación que “no tenemos una explicación, solo hemos sido notificados a través de un mail a las diez de la noche (del sábado) por el Instituto de Salud Pública (ISP), que no podemos hacer llegar más de 20 exámenes diarios”.

“Esta es una rebaja drástica en el peak de la pandemia. Esto realmente nos preocupa porque esta situación es insostenible, es un portazo a las comunas de la zona sur. No solamente está ocurriendo en la comuna de La Pintana, no es un problema local, es en la zona sur, y realmente me parece un descriterio actuar de esta forma”, añadió.

Exámenes en espera

Pizarro, además, comunicó que en su comuna están esperando los resultados de 487 exámenes PCR desde el viernes 8 de mayo, no recibiendo ninguna información al respecto desde esa fecha.

“Quiero decir también que nosotros, desde el día 8 de mayo, estamos esperando los resultados de 487 tests de PCR enviados al Instituto de Salud Pública, y al día de hoy no tenemos ningún tipo de resultado, ni negativo ni positivo”, afirmó.

