¿Qué pasó?

Desde la mañana de este viernes se registra un alto número de vehículos intentando salir de la Región Metropolitana hacia la de Valparaíso, a través de la Ruta 68, a horas de que comience la cuarentena total para todo el Gran Santiago y otras seis comunas, como medida preventiva ante el avance del coronavirus.

En este contexto, las autoridades regionales y Carabineros han devuelto vehículos que no cumplan con los requisitos o salvoconductos para traspasar la aduana sanitaria, e incluso se han registrado detenciones en la vía.

Gobernador de Valparaíso

En este contexto, el gobernador de Valparaíso, Gonzalo Le Dantec, señaló que "tenemos necesariamente que controlarlos a todos, no puede venir gente de la Región Metropolitana a Valparaíso, no es el momento de salir a pasear, no es el momento de ir a ver a los amigos ni a la familia, es el momento de quedarse en la casa porque es la forma en que podemos salvar vidas".

Tras esto, la autoridad regional agregó que "nosotros vamos a cumplir con nuestra instrucción. Los tiempos para enseñarle a las personas para que entiendan, ya pasaron, ahora son los tiempos de fiscalizar".

Así, Le Dantec sostuvo que "todos aquellos que insistan y porfíen en venir a la región de Valparaíso aunque no deban hacerlo, los vamos a devolver y los vamos a sancionar de acuerdo a las normas sanitarias y al artículo 318 del Código Penal".

