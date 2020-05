¿Qué pasó?

El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, se refirió este jueves a cuarentena total decretada en la provincia del Gran Santiago y en otras seis comunas de la Región Metropolitana y a las declaraciones de la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, quien criticó al Gobierno por la manera en que ha enfrentado la pandemia.

¿Qué dijo Blumel?

"Este es el momento de cuidar la salud, este es el momento de aplanar la curva, este es el momento de tomar todas las decisiones que sean necesarias para proteger la salud de cada uno de nosotros", sostuvo el ministro.

Respecto a los dichos de Siches, manifestó que: "Este es el momento de la unidad y las colaboración y no de la confrontación permanente. Y sobre todo este es el momento de cuadrarse firmemente tras la autoridad sanitaria".

Reunión con alcaldes

Sobre la reunión que sostuvo con las autoridades de las comunas que entran en cuarentena, Blumel señaló que: "hemos conversado con los alcaldes, hemos también recogido planteamientos, dudas y sugerencias y ante todo hemos establecido un canal de diálogo para poder estar comunicados permanentemente".

"Más allá de todas las consideraciones, el denominador común es que para enfrentar en buena forma esta cuarentena lo primero que necesitamos es colaboración y lo segundo es responsabilidad", recalcó.

"Le pedimos a todas las personas que sí pueden evitar salir, si pueden evitar desplazarse, que lo hagan y que se queden en sus casas", concluyó.

¿Qué dijo el jefe de Defensa Nacional?

El jefe de Defensa Nacional de la Región Metropolitana, Carlos Ricotti, expresó que: "este fue un momento importante dentro de esta estrategia que sin duda nos lleva a reflexionar y a pensar que lo que tenemos que hacer es extremadamente complejo".

"Pero es el momento de estar alineados, integrados y comprometidos en sacar esta estrategia adelante", agregó.

"Creo que a partir de mañana iniciamos una tarea extremadamente dura pero que sin duda si la hacemos entre todos la vamos a sacar adelante", aseguró.

¿Qué dijo la subsecretaria de Salud?

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, detalló que: "para poder fiscalizar y llevar a cabo el control, el Ministerio de Salud ha firmado un decreto que le permite a las municipalidades enviar en comisión de servicio a personal para apoyar en las seremis de Salud con la fiscalización que requiere la autoridad sanitaria".

"Esta es una medida tremendamente importante. Los alcaldes pidieron esta medida para poder darle atribuciones a sus fiscalizadores y para poder ayudar a apoyar todos juntos la contención de esta pandemia", indicó.

¿Qué dijo el intendente?

Por su parte, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, señaló que: "esperamos poder satisfacer las necesidades de la ciudad de Santiago, pero eso no va a ser posible si no contamos con la colaboración de los vecinos de las comunas que entran en cuarentena".

"Esa colaboración se las pido, se las ruego, en dos sentidos. Primero quedándose en sus casas, es clave no salir si no es estrictamente necesario; y en segundo lugar, ayudándonos a fiscalizar, no hay ninguna posibilidad de tener un carabinero en cada esquina, un miliar en cada plaza o un PDI en cada manzana", afirmó.

"Si saben de grupos de personas que están infringiendo las disposiciones sanitarias por favor comuníquense con los teléfonos de emergencias del Ministerio de Salud, de la Intendencia Metropolitana o de las policías", solicitó.

