¿Qué pasó?

El ministro de Desarrollo Social, Sebastián Sichel, explicó este jueves en entrevista con Meganoticias quiénes son las personas que pueden optar al Ingreso Familiar de Emergencia, un beneficio que fue promulgado durante la mañana de la misma jornada como ley y que tiene como objetivo ayudar a las familias más vulnerables durante la pandemia de coronavirus.

¿Quiénes pueden acceder al beneficio?

Sichel señaló que pueden optar a este bono "todos aquellos que tienen registro social de hogares, están al 60% más vulnerables y no tienen ingresos. Esos son los requisitos básicos para estar adentro".

"El Presidente nos encargó tener la máxima cobertura posible, por lo tanto esto llega al 25% de los chilenos. Uno de cada cuatro chilenos va a ser receptor de este beneficio por tres meses", sostuvo.

"Además, no se cierra para aquellos que no cumplían los requisitos anteriormente. Por tanto, si uno era de aquellos que no tenía registro social de hogares o no estaba en el 60% más vulnerables, o tenía ingresos y ya no los tiene, lo invitamos en la página de ingresodeemergencia.cl desde el 20 de mayo, o ahora en la página del Registro Social de Hogares, a actualizar la información para que podamos incorporarlo al beneficio", agregó.

¿Cuánto se demora el trámite del Registro Social de Hogares?

En cuanto al tipo de demora del trámite para obtener el Registro Social de Hogares, el ministro aseguró que: "estamos trabajando para que sea un máximo de 30 días, eliminamos la visita de la asistente social".

"Hay 200 mil personas que han solicitado hasta el día de hoy, que se promulgó la ley, el beneficio de crear el registro social de hogares, ellos van a estar incorporados en los tres pagos, todos los que vayan solicitando hacia adelante pueden optar a los dos pagos siguientes o a un pago".

Sin embargo, no descartó que el bono se extienda, dependiendo de la contingencia nacional. "Responsablemente guardamos recursos sabiendo que probablemente tres meses no van a ser suficientes si se prolonga la crisis sanitaria", explicó.

¿Cuál es el monto y cuándo se comenzará a pagar?

Sichel indicó que que el Ingreso Familiar de Emergencia "se paga a partir del 29 de mayo a todos los que han recibido beneficios antes del Estado, pero desde el 20 de mayo en ingresodeemergencia.cl uno ya puede saber si es beneficiario o no".

Respecto al monto, señaló que corresponde a "$65 mil el primer mes, $55 mil el segundo mes y $45 mil el tercer mes, por integrante del hogar".

"Hay que sacarse de la cabeza lo que la mayoría de las personas que han recibido bonos piensan, que sólo es por los menores de edad o cargas familiares. Acá es por el número de integrante que tiene el hogar, que la persona declaró en el registro social de hogares. Por lo tanto, un hogar con cuatro adultos va a recibir cuatro bonos de $65 mil, $266 mil el primer mes, y por lo tanto es mucha más gente que la que habíamos considerado", detalló.

Pobreza en el país

Por otra parte, el ministro señaló que: "si uno ve lo que pasa por la tasas de desempleo proyectada, dijo la ministra Zaldívar que íbamos a estar sobre los 15 puntos, ese desempleo se transforma rápidamente en informalidad. Una persona que no tiene ingresos por el trabajo de alguna forma tiene que mantener a su familia".

"Por eso es la mirada de continuidad social que hemos tenido, que tenemos que ir sabiendo que vamos a llegar probablemente a dos dígitos de pobreza, lo que es una tragedia para Chile, es volver seis años atrás en nuestra medición de pobreza", añadió.

En ese sentido, indicó que: "todos los bonos del Estado anterior lo entregamos al grupo que uno reconocía como pobreza, por eso era mucho menos gente. Ya esta situación nos hizo llegar al 25% de la población y vamos a tener que extender probablemente beneficios más allá del 30%".

