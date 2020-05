¿Qué pasó?

El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, defendió este jueves el plan piloto de apertura controlada del mall Apumanque, el cual finalmente no perseveró, ante el aumento de casos de coronavirus, en especial en la Región Metropolitana. Frente a las críticas recibidas, el edil señaló que gracias a su decisión, otros centros comerciales no abrieron.

"Me acuerdo que estábamos como en 500 casos diarios y pasó a 800, 900, entonces eso me llevó a mí a decir 'pucha, yo lo siento mucho, no se puede abrir' y creo, al revés, que gracias a eso los mall no abrieron, de hecho, en ese momento los mall podían abrir, Patronato por ejemplo estaba abierto", señaló Lavín en Mucho Gusto.

"No lo abrimos"

En este sentido, el jefe comunal señaló que "esa señal de haber dicho 'oye, no se puede abrir el Apumanque', creo que llevó a que los otros mall en Santiago, tampoco abrieran. El error habría sido, y yo habría tenido que reconocerlo, habría sido decir 'mira, pucha, lo abrimos'... No, no lo abrimos".

Ayudar a las pymes

Respecto a los motivos que lo llevaron a implementar el cuestionado plan piloto en el centro comercial, Lavín sostuvo que "en ese momento, estábamos viviendo esta meseta, me interesaba ayudar a las pymes del Apumanque, aquí el objetivo es uno, salvar vidas, ese es el objetivo número uno, lejos, y el segundo objetivo es también tratar de, mientras uno salva vidas, las otras vidas, la de las personas que siguen su vida, se vea lo menos afectada posible, porque también en lo económico le va a afectar su salud".

