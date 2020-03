¿Qué pasó?

Este domingo la municipalidad de Providencia comunicó su decisión de suspender las clases presenciales en sus colegios para prevenir la propagación del coronavirus en el país.

La medida comenzará a regir desde este lunes 16 de marzo y, al menos, hasta el miércoles 15 de abril, tiempo en que se continuarán impartiendo contenidos de forma online.

¿Qué dijo la alcaldesa?

“A partir de mañana (lunes) no vamos a suspender las clases, sino que las vamos a empezar a hacer online. Tenemos desde la semana pasada unos software que compramos, vamos a ayudar a financiar la conexión (a internet) a los alumnos vulnerables. Estamos conversando con Junaeb para ver cómo se les puede repartir los alimentos en sus comunas de origen”, explicó la alcaldesa Evelyn Matthei.

Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVIDー19 pic.twitter.com/PFom3LNyGQ — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 15, 2020

De esta manera, Providencia se une a comunas como La Florida y Quilicura que también suspendieron las clases en sus establecimientos.