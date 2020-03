La pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo ha provocado medidas extremas.

En el caso de Chile, el Gobierno ha anunciado una serie de medidas, pero en las últimas horas comenzó a crecer el número de comunas y establecimientos educacionales que han suspendido sus clases.

La medida abarca jardines infantiles, colegios y hasta universidades.

Las Condes

1) se suspenden las clases en los colegios municipales de las condes desde mañana lunes. Instamos a los colegios particulares a hacer lo mismo. Ya avisaremos como serán las clases on line y tema alimentación. Pedimos a los niños q se queden en las casas.

Estación Central

Punta Arenas

Providencia

Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVIDー19