Tras haberse reunido hace un par de semanas con el político Pablo Iglesias en España, este jueves se conoció que Giorgio Jackson se realizó el test preventivo por coronavirus.

La noticia fue dada a conocer por el militante de Revolución Democrática y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, Miguel Crispi.

"Para dar una señal a la ciudadanía de responsabilidad, se hizo el test, pero tenemos bastante tranquilidad por el plazo de incubación que tiene el virus de que no debiera estar contagiado", señaló el diputado.

Con respecto a la reunión que tuvo Jackson con Iglesias e Irene Montero, sostuvo que "Giorgio se está haciendo un test porque estuvo con dos personas que hoy día están contagiadas. Hay que darle una señal de responsabilidad a la ciudadanía de tener autoconciencia y sentido de responsabilidad frente a la crisis", añadió Crispi.

Además, aclaró que "Giorgio Jackson no tiene ningún síntoma, no tiene fiebre, ningún síntoma de resfrío ni nada".

Por otro lado, Pablo Iglesias e Irene Montero se refirieron a este tema en sus respectivas cuentas de Twitter, aclarando que se encuentran tomando las medidas preventivas correspondientes.

Ayer le hicieron la prueba del Coronavirus a Irene Montero y ha dado positivo. Por indicación de las autoridades sanitarias, yo también participaré en el #CMin a distancia y me quedaré en casa hasta saber el resultado de mi prueba. Tanto Irene como los peques y yo estamos bien

Ayer noté síntomas. Me han hecho la prueba del COVID-19 y he dado positivo. Voy a permanecer en casa con mi familia y desarrollando mi trabajo por medios telemáticos hasta que lo indiquen las autoridades sanitarias. Me encuentro bien.