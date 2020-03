¿Qué pasó?

Realizando nuevos llamados a "grandes acuerdos" para salir de la crisis social y política desatada en el país el pasado 18 de octubre, el Presidente Sebastián Piñera encabezó la ceremonia de conmemoración de los 30 años del retorno a la democracia, celebrada en el Palacio de La Moneda.

"Necesito vuestra ayuda", dijo Piñera, citando las palabras del expresidente Patricio Aylwin durante uno de sus discursos en 1990, pero relacionándolo con la forma de salir del actual contexto que atraviesa el país. "Esta no será obra de un partido. Lo que tenememos que hacer, lo tenemos que hacer entre todos", señaló.

Dolor en el alma

Tras realizar un repaso del contexto social previo al Golpe de Estado y a los aspectos que se conjugaron para recuperar la democracia, Piñera enumeró los logros conseguidos en el plano social y económico durante la transición, aunque también se refirió a las falencias que se fueron incubando, "provocando dolor en el alma de esta nación".

Así, el mandatario ejemplificó lo anterior, señalando que "descuidamos a nuestros niños vulnerables, fuimos ingratos con los adultos mayores, no nos hicimos cargo de los temores y carencias de la clase media, no combatimos con suficiente voluntad los abusos, no prestamos suficiente atención al divorcio entre la ciudadanía y la política".

Tras esto, Piñera se refirió a los dos años que le restan de mandato, señalando que el foco está puesto en las "falencias, carencias y sombras que fuimos acumulando durante las últimas décadas".

18-O y otros desafíos

Así, el Mandatario llegó hasta los hechos registrados desde el 18 de octubre en adelante, haciendo hincapié en el surgimiento de una "ola de violencia histórica", además de una poderosa demanda ciudadana de "avanzar con mayor intensidad y sentido de urgencia hacia una sociedad más justa".

Pero además de los hechos relacionados estrictamente al estallido social, Piñera mencionó otros "importantes desafíos" que han aparecido bajo su administración, como las inundaciones en el norte, la sequía que afecta al país, los incendios forestales, las "amenazas y realidades" en torno al coronavirus, además del "debilitamiento de economías mundiales y el impacto en nuestra economía".