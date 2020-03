View this post on Instagram

Si sos hombre y te estás deconstruyendo, podés ver acá cómo colaborar con la causa el #8M . . . . #feminismo #feministas #feminazi #abortolegal #abortolegalya #abortolegal💚 #machismo #machista #patriarcado #iglesiayestadoasuntoseparado #niunamenos #niñasnomadres #lgtb #lgbtq🌈 #gay #lesbian #bisexual #miracomonosponemos #vivasnosqueremos #sororidad #mujeresenlucha #yodecido #olaverde #mareaverde #noesno #acosocallejero #abajoelpatriarcado