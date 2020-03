¿Qué pasó?

Con 104 años de edad Víctor Ríos fue panadero, y desde hace 40 años vende gas en su triciclo por todas las poblaciones de la comuna de San Felipe. Víctor es un trabajador independiente y es reconocido por todos sus vecinos como "El Abuelo".

En entrevista por el Diario El Trabajo "El abuelo" comentó que se niega a tomar un descanso y se contó como es la experiencia de trabajar con 104 años de edad.

“Yo fui panadero, trabajé toda mi vida en la Panadería Central, que aún existe. Ya no me quedan fuerzas para cargar los balones de gas, así que mis clientes cargan y descargan el producto en mi triciclo. Esta actividad me ayuda a estar ocupado en algo útil”, dijo Víctor Zambrano.

En la entrevista su hijo de crianza comentó que lo cuida junto a su esposa desde hace muchos años. “Prácticamente sale a hacer ejercicio, casi no escucha, ya no tiene fuerzas físicas, pero sí mucha fuerza de voluntad, si vende algún balón de gas es a sus viejos clientes, otros le donan algún dinero, todos lo quieren mucho, con los años hizo muchos amigos”, comentó Patricio González al Diario El Trabajo