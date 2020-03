¿Qué pasó?

El pleno del Tribunal Constitucional, en un hecho inédito, escuchó los alegatos de un recurso de inaplicabilidad presentado por un matrimonio de mujeres y madres casadas hace más de 7 años en España, quienes acusan que el Estado chileno vulnera sus derechos al solo reconocer el Acuerdo de Unión Civil.

¿Qué argumentaron?

“Mis representadas y la familia que ellas constituyen, sólo están pidiendo al Estado que reconozca en iguales condiciones que las parejas heterosexuales su matrimonio celebrado en España, qué significa eso, que le otorgue el mismo trato digno”, explicó la abogada representante Claudia Sarmientos.

Parte de su argumento tiene relación con el hijo que ambas tienen, señaló la jurista, “ellas conforman una familia, pero a los ojos de la legislación, una de ellas no es madre de sus hijos y eso tiene efectos reales muy concretos, ella no puede representarlo, no le debe alimentos, no es su heredero, ella tiene tanta relación con su hijo a los ojos del Estado, como lo tiene un vecino”.

Opinión que comparte Alessia Injoque, Directora Ejecutiva de Fundación Iguales: “Este recurso fue presentado por un matrimonio de mujeres y futuras madres casadas hace 7 años en España, quienes demandaron la vulneración de sus derechos y piden que el tribunal declare inconstitucional las normas legales que establecen que en Chile a los matrimonios de parejas del mismo sexo solo se les reconoce como un Acuerdo de Unión Civil”.

Por su parte, Marisol Torres, abogada del Registro Civil, argumentó que “el Registro Civil debe cumplir con lo que le mandata la Constitución y las leyes, en este caso nosotros nos regimos por el principio de legalidad establecidos en el artículo sexto y séptimo. Es este caso en particular, la ley mandata que aquellos matrimonios celebrados por dos personas del mismo sexo en el extranjero, en Chile deben ser reconocidos como Acuerdo de Unión Civil, por lo tanto, no se hace ningún juicio de valor”.

La causa quedó en acuerdo, se espera que durante las próximas semanas el TC se pronuncie y dicte una resolución, la cual podría marcar un precedente.