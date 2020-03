View this post on Instagram

Tras confirmarse el primer caso de #coronavirus en nuestro país, durante las últimas horas se conoció que otras dos personas se encuentran internadas y en condición de aislamiento en la región del Maule. En total, han sido nueve las personas que fueron examinadas en dicha región por un probable contagio de coronavirus, no obstante, siete de ellas fueron dadas de alta.Uno de los otros dos casos es la esposa del médico contagiado, mientras que la otra paciente es una mujer que viajó recientemente a Chile desde Italia, país en el que estuvo de vacaciones.