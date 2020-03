¿Qué pasó?

Tras la confirmación del primer caso de coronavirus en Chile, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, descartó una eventual prohibición de actos masivos o eventos de alta convocatoria.

El secretario de Estado explicó que ahora el país se encuentra en la fase 2 de la emergencia, en la cual se controlan y aislan los casos de personas que se contagiaron en el exterior del país, por lo que no es necesaria una restricción de este tipo.

¿Qué dijo el ministro?

"No estamos en la fase de transmisión comunitaria, cuando el virus ya circula libremente en connacionales que pueden contagiar en el Metro, en el cine, en cualquier parte. Estamos en la 'fase 2' todavía, donde todo el esfuerzo se concentra en los casos importados", señaló Mañalich en Cooperativa.

En este sentido, el ministro confirmó que "en la medida en que nos mantengamos en la 'fase 2', no hay ninguna necesidad que la autoridad determine que no se realicen actividades masivas, solo en la medida que se acerque el invierno, donde el riesgo de transmisión va a aumentar mucho –a menos que haya habido un control en el mundo de la enfermedad, que nos haga menos riesgosos- hasta ese momento no necesitamos sugerir prohibir actividades con alta asistencia de público".