Este martes se realizó la interpelación a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, quien respondió las preguntas de la diputada Camila Rojas (Comunes) en relación a su trabajo como secretaria de Estado y su rol en temas ligados a la crisis social iniciada en octubre de 2019.

El siguiente es un resumen de algunos de los temas que se trataron en la instancia realizada en la Cámara de Diputados y que tuvo que ser interrumpida en una oportunidad por manifestaciones en la Sala.

DD.HH y estallido social

El comienzo de la instancia estuvo marcado por las labores que ha realizado el Ministerio de la Mujer en torno a las múltiples denuncias de violaciones a los Derechos Humanos de mujeres, en el marco del estallido social.

En este sentido, Plá manifestó que "desde el 19 de octubre hemos estado monitoreando lo que ocurría primero en nuestros centros".

Tras esto, la diputada Rojas volvió a insistir, esta vez mencionando desnudamientos, insultos y agresiones de las que han sido víctimas mujeres por parte de agentes del Estado. "¿Si se ha ejercido violencia político o sexual, qué ha hecho usted y el ministerio para erradicar esa violencia?", preguntó.

"Formé un equipo multidisciplinario de profesionales, cuya tarea principal ha sido, primero la coordinación con instituciones que velaban por los DD.HH.; luego garantizar el acceso a la justicia a las mujeres y después que estábamos fortaleciendo la capacidad de nuestros centros de atender a las mujeres víctimas de la transgresión de sus derechos", respondió Plá.

Querellas

Posteriormente, tras ser consultada por la razón por la que el Ministerio no se querella en los casos de violaciones de DD.HH de mujeres, la titular de la cartera señaló que dicha potestad es exclusiva del INDH.

"Nuestra potestad está limitada al los delitos sexuales o relativos al ámbito de la pareja, no al ámbito de los DD.HH. Sin perjuicio de eso, establecimos un vínculo inmediato de coordinación con la fiscalía y el INDH para llegar con un acompañamiento a esas mujeres", señaló.

Dichos de Piñera

La diputada Camila Rojas enrostró a Plá haber defendido los dichos expresados este lunes por el Presidente Sebastián Piñera respecto a violencia contra la mujer, durante la promulgación de la Ley Gabriela. Ante esto, Plá volvió a respaldar y explicar los dichos del Mandatario.

"El Presidente Piñera ayer fui muy claro, sí, es verdad, pocas personas en nuestro país ponen el foco donde también es importante, ¿Cuál es la condición que están enfrentando esa víctima? ¿Se siente esa víctima segura para hacer una denuncia? ¿Tiene el amparo económico para hacer la denuncia? Muchas mujeres no denuncian, no solo porque no tienen confianza en las instituciones, sino porque se sienten desamparadas", sostuvo.

8 de Marzo

Respecto al movimiento feminista y la convocatoria a marcha para este 8 de marzo, para el Día de la Mujer, Plá señaló, primero, que "tengo un respeto profundo por todas las expresiones del movimiento feminista (...) y a ese movimiento y muchas mujeres anónimas les debemos muchas cosas".

Tras esto, se refirió a la marcha de este domingo, sosteniendo que "queremos garantizar la seguridad de las mujeres que van a marchar. Siempre las marchas han sido pacíficas, este año con más fuerza queremos garantizar la seguridad". Para esto, dijo, se dispondrá de 1.600 carabineras.

Denuncias laborales en el ministerio

Otro de los temas por los que se le preguntó a la ministra fueron las denuncias de maltrato laboral existentes dentro del ministerio.

En este sentido, la titular de la cartera respondió que "ha sido una preocupación de nosotros establecer un clima de respeto pleno, en el ministerio hemos instruido varios sumarios cuando nos han llegado denuncias en esa materia. Efectivamente hay varias causas de tutela laboral".

"Todavía hay un Chile..."

Finalmente, la ministra Plá realizó una reflexión final en la que sostuvo que "todavía hay un Chile que cuestiona la existencia de un ministerio como el nuestro, que cuestiona las leyes que defienden los derechos de la mujeres, que cuestionan que erradiquemos la violencia contra las mujeres, y que cuestionan que una mujer que viene de las filas de un partido de la centro derecha esté ejerciendo una función como la que me ha otorgado el Presidente Piñera".

