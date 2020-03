Madre de testigo de explosión en Pudahuel: "Saltaron abajo de un auto o si no se mueren"

¿Qué pasó?

Un testigo de la explosión que generó un gigantesco incendio en una zona de bodegas en Pudahuel, en contacto con Meganoticias, relató cómo se vivió la emergencia en el lugar.

¿Qué dijo el testigo?

“Fue como un terremoto, el techo se llenó de fuego, fue terrible”, detalló el trabajador.

“Fue una explosión en una empresa, si no me equivoco, que se dedica a productos químicos y explosivos. Siempre hemos dicho, desde que llegó esa bodega, que no debería estar ahí por lo peligroso que podría ser. Y ahora se hizo realidad”, explicó el joven sobre el rubro de la empresa donde se registró la explosión.

“Los mismos trabajadores, como los guardias y la gente que llevaba más tiempo, decían que esta bodega no debería estar aquí, que por qué no la sacan y se van a otro lugar, en donde pueda estar más a resguardo”, concluyó el trabajador.