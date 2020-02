¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, encabezó el primer Consejo de Gabinete tras la vuelta de sus vacaciones, y mediante un punto de prensa, aclaró que "va a garantizar el Plebiscito" que se realizará el 26 de abril y que "respetará la decisión" que tome la ciudadanía.

El Mandatario, además, se refirió al "Acuerdo contra violencia, por la democracia y por la paz", que pretende llevar a cabo de cara a marzo.

Plebiscito del 26 de abril

"Es muy importante tener plena conciencia que necesitamos vivir en paz y asegurar el orden público para tener un Plebiscito el 26 de abril", fueron las primeras palabras del jefe de Estado con respecto a este tema.

Además, fue enfático en señalar: "Nuestro Gobierno va a garantizar este Plebiscito y va a respetar la decisión que libre y soberanamente tomemos los chilenos el 26 de abril".

"Acuerdo por la paz"

"Chile ya ha tenido demasiada violencia. Llegó el tiempo de un gran acuerdo contra violencia, por la democracia y por la paz", aclaró Piñera en primera instancia.

A su vez, especificó que "este acuerdo tiene que incluir no solo condenar la violencia, defender la democracia y el Estado de Derecho, sino también condenar a los que no condenan la violencia y a los que atentan contra la democracia

"Este acuerdo tiene que traducirse en hechos concretos, por eso hago un llamado a todos los chilenos, a la sociedad civil y a los parlamentarios a avanzar significativamente en el mes de marzo en los temas que más preocupan a los chilenos", explicó.

Prioridades del Gobierno

Ante el anuncio de la agenda social, el Mandatario añadió: "Nuestro Gobierno quiere que a partir del mes de abril más de 800 mil chilenos de clase media y especialmente mujeres puedan recibir sus pensiones reajustadas".

"Hay que impulsar con fuerza la agenda social y la reforma a la salud", dijo Piñera.

Por otra parte, expresó: "Le pido al Congreso que impulsemos proyectos de ley como modernización y fortalecimiento de Carabineros de Chile, la modernización de nuestro Sistema Nacional de Inteligencia y la Ley Infraestructura Crítica".

"Este acuerdo por la paz y por la democracia también incluye una poderosa agenda para proteger los empleos, los ingresos y las pymes", finalizó.