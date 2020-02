¿Qué pasó?

En conversación con Meganoticias Plus Prime, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, se refirió a la violencia que ha experimentado la comuna tras el estallido social y que la autoridad atribuye en parte al narcotráfico.

¿Qué dijo?

La máxima autoridad comunal comentó que previo al 18 de octubre existía un grave problema de impunidad de la corrupción y narcotráfico y, que actualmente, se hacía imperioso levantar una alternativa de participación ciudadana como el proceso constitucional y una agenda social.

"Mi planteamiento no tiene que ver con que las demandas sociales sean violentas, al contrario, lo he reiterado una y otra vez, no hay que criminalizar el movimiento social (...) Aquí hay personas que no han entendido que se abrió una vía institucional, democrática, de solución, en el plebiscito entre la gente que tiene que estar en el apruebo o rechazo y que es necesario crear un clima para el diálogo", expresó.

En ese sentido, el representante de la Asociación Chilena de Municipalidades recalcó que posiciones de extrema derecha y extrema izquierda han polarizado el debate y que la paz social es necesaria para discutir y construir una nueva Constitución.

Consultado por la vinculación que hizo de la violencia en Puente Alto con exmiembros del MIR, Germán Codina aclaró que esos antecedentes los ha obtenido de declaraciones y registros presentados por vecinos y que han sido entregados a Fiscalía.

"Lo que tenga que ver con el narcotráfico, debe ir por otra línea"

En relación a la idea de generar una especie de DEA para combatir el narcotráfico, Germán Codina señaló que es necesario crear una institución robusta, que tenga recursos propios, que no dependa del gobierno de turno, y que colabore con el trabajo de Carabineros.

El entrevistado afirmó que es necesario tomar decisiones prontas para que después no terminemos en situaciones como las de otros países latinoamericanos. "Si lo que vamos a abordar es modernizar las policías, mejorar la capacidad comunitaria de las policías (...) lo que tenga que ver con el narcotráfico, debe ir por otro línea", expresó.

"Chile necesita libertad"

El alcalde de Puente Alto se mostró crítico del rol de prescindencia que ha tomado el ejecutivo, con respecto al proceso constituyente, por lo que dijo "que justo en este momento donde más se necesite que opinen (los líderes) o que puedan entregar su visión estratégica para un correcto desarrollo del país, me parece equivocado que no pronuncien cuál es su visión".

"Chile necesita libertad, que se respete el estado de derecho, que haya más equidad y más progreso, entonces todo esto hay que conversarlo, hay que analizarlo. Lo que no puede suceder es que haya funcionarios públicos, autoridades, que en el uso de sus facultades, en el uso de los recursos públicos, influyan indebidamente sobre las personas que tienen a su cargo, para obligarlos a manifestarse en una opción y otra", manifestó.